«Фигуристка-ноль»: впервые после признания звезда российского тенниса откровенно рассказала о своей девушке на финале WTA-2022.

У Дарьи Каткиной был хороший год, и скоро она начнет свой путь к финалу WTA. Кроме того, она также продвинулась с точки зрения ее личной жизни. О своих трендах российская теннисистка впервые рассказала в июле этого года.

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С тех пор она состоит в здоровых и публичных отношениях с фигуристкой Натальей Заппяко. Недавно, разговаривая с прессой перед своим первым матчем финала WTA, она рассказала о своих навыках катания на коньках и теннисных навыках Заппиако.

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По сравнению с Дарьей Касаткиной

Когда на предыдущей пресс-конференции 25-летнюю девушку спросили, лучше ли теннисные навыки Забияко, чем катания на скейтборде, она рассмеялась и сказала: «Я нулевой фигурист (смеется). Я имею в виду, я люблю кататься на коньках, но она всегда должна нести меня, иначе я упаду».

Затем она добавила, «Я очень стараюсь научиться этому, но не могу. Или, может быть, это учит меня чему-то плохому. Честно говоря, мне нравится этот вид спорта. никогда не играл с ней. Мне нужно это выяснить наверняка».

«Посмотрим. Может быть, я буду лучше кататься только потому, что тренируюсь немного больше». Касаткина, после, после Под влиянием признания футболистки Надежды Карповой она решила принять себя истинной. Она вышла в интервью Виктору Кравченко и представила ее Забияко как своего друга через пост в Instagram.

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Если говорить о фигуристке, то она тоже из России и имеет серебряную медаль Олимпийских игр, бронзовую медаль чемпионатов Европы и мира, серебряную медаль чемпионатов России. Кроме того, она объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года, но в мае этого года возобновила карьеру. Однако теперь он выступает под канадским флагом.

Что ждет Касаткину?

8-й ракетке мира придется с этим смириться. IgA Swiatek выйдет в финал WTA в Техасе в этом сезоне. Вы встретитесь с поляком, который провел жестокую серию из 37 побед и выиграл два турнира Большого шлема в этом году в среду, 2 ноября.

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Следующий матч группового этапа состоится на стадионе WTA Finals Stadium Court и будет Oни Шестая встреча. Пока Святек с нетерпением ждет своего девятого титула в сезоне, Касаткина с нетерпением ждет своей второй победы. Сможет ли игрок, прошедший квалификацию на турнир, обыграть действующую первую ракетку мира? Дайте нам знать в разделе комментариев.