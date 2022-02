Фигурное катание — я ненавижу этот вид спорта, — говорит Трусова, ошеломленная после серебряной медали

ПЕКИН (Рейтер) — Давление на фигуристов-подростков было слишком очевидным в четверг, когда серебряная медалистка Александра Трусова расплакалась перед церемонией коронации после женского одиночного разряда на Олимпийских играх в Пекине.

17-летняя россиянка, совершившая пять четырехпрыжков в высокооктановой программе на столичном крытом стадионе, уступила золото на 4,22 балла после того, как судьи отдали предпочтение произвольной программе ее соотечественнице Анне Щербаковой.

17-летняя чемпионка мира Щербакова сломала только два четверных, а атлетическое выступление Трусовой против Круэллы и песня The Stooges «I Want to Be Your Dog» помогли ей набрать больше очков в произвольной программе, но этого было недостаточно, чтобы компенсировать ее разочарование. представление. В короткой программе вторник.

При всем внимании к 15-летней вундеркинде Камиле Валеевой, которая на волне допингового скандала соскользнула на лед и вылетела на четвертое место, возглавив турнирную таблицу в короткой программе, момент отчаяния Трусовой остался почти незамеченным.

Покидая спектакль Этери Тутберидзе, которая ее тренирует, Трусова сказала: «Золотая медаль есть у всех, у всех, но не у меня. Я ненавижу скейтбординг. Ненавижу его. Ненавижу этот вид спорта. Щербакова и Валеева.

«Это невозможно. Это должно быть сейчас».

Трусова, бронзовый призер чемпионатов мира, подробно рассказала на пресс-конференции после соревнований, где тоже была на грани слез.

«Я не выигрывал крупные соревнования уже три года, — сказал 17-летний спортсмен. — Я всегда стараюсь достичь цели, всегда добавляю больше квадов».

«И когда я доберусь до этого, я выиграю. Этого не произошло, поэтому я был расстроен».

Когда Тросову спросили, почему она плачет, она ответила: «Просто потому, что мне хотелось плакать, я и плакала. Я уже три недели одна без мамы, без собак. Вот я и плачу».

Команда ОКР оказалась под прицелом допингового огня с тех пор, как на прошлой неделе стало известно, что Валеева провалила допинг-тест на своем национальном чемпионате в декабре прошлого года.

В конце концов, в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей кататься на коньках в женском одиночном разряде после того, как высший спортивный суд оставил в силе решение Российского антидопингового агентства об отмене с нее временного запрета.

Валиева уже помогла Олимпийскому комитету России выиграть командные соревнования, по которым не будет празднования медали, пока не будет решено ее дело о допинге.

