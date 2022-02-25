ФИДЕ рассмотрит вопрос о переносе шахматных турниров из России, пока Путин ведет войну с Украиной

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала в четверг заявление, в котором выразила обеспокоенность сохраняющейся геополитической напряженностью, а также сообщила, что пересмотрит вопрос о проведении запланированных мероприятий ФИДЕ в России.

Президент России Владимир Путин в четверг шокировал весь мир, начав масштабную атаку на Украину. Пока весь мир яростно отреагировал на шаг Путина, многие спортивные организации выступили с заявлениями, осуждающими жестокую войну, что привело к отмене многих турниров и спортивных мероприятий, которые должны были пройти в России.

Совет ФИДЕ выражает серьезную озабоченность в связи с текущим стремительно ухудшающимся геополитическим положением. На своем внеочередном заседании Совет ФИДЕ рассмотрит проведение всех официальных шахматных соревнований и мероприятий ФИДЕ, запланированных в России. «С федерациями-членами и ответственными комитетами ФИДЕ будут проведены консультации для принятия наиболее подходящего решения», — говорится в официальном заявлении ФИДЕ.

Заявление Совета ФИДЕ об официальных шахматных соревнованиях и мероприятиях ФИДЕ в России. Совет ФИДЕ выражает серьезную озабоченность в связи с текущим стремительно ухудшающимся геополитическим положением. — Международная шахматная федерация (FIDE_chess) 24 февраля 2022 г.

На своем внеочередном заседании Совет ФИДЕ рассмотрит проведение всех официальных шахматных соревнований и мероприятий ФИДЕ, запланированных в России. Будут проведены консультации с ассоциациями-членами и ответственными комитетами ФИДЕ для принятия наиболее подходящего решения. — Международная шахматная федерация (FIDE_chess) 24 февраля 2022 г.

Другие спортивные мероприятия, затронутые русско-украинской войной

Россия получила жару со всего мира в связи с нападением на своих суверенных соседей, включая планы по организации крупных спортивных мероприятий.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021–2022 годов, который планируется провести на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, также является одним из крупных турниров, которые будут перенесены из России. Согласно сообщению BBC, эскалация военной ситуации не позволит УЕФА организовать саммит 28 мая в родном городе Путина.

Между тем, команда Haas из США, выступающая в Формуле-1, собирается на третий день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне надеть простую белую ливрею, удалив со своей машины российские цвета «Уралкалий». «Уралкалий» является основным спонсором Hass и принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину.

Согласно сообщению Sports llustrated, руководители команд Формулы-1 также должны встретиться с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали, чтобы обсудить Гран-при России. Гран-при России запланирован на 25 сентября на Сочи Автодроме.

(Фото: АП/Unspalsh)