Фиксики из коллекции Ricky стали талисманом Российского павильона на Expo 2020 Dubai

Фиксики были выбраны талисманом Павильона России в Мире

Expo 2020. Талисман будет представлен в рамках грандиозной презентации Павильона России с 8 по 9 апреля 2021 года в Дубае на конференции Russia Creates Conference. Помимо функции анимации Фиксики против КработаОн выйдет в кинотеатрах Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии 21 января.

ЭКСПО-2020 пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с 1 октября 2021 г. по

31 марта 2022 года и он станет одним из крупнейших в истории. Тема

Global Expo объединяет умы и создает будущее.

В состав профессионального жюри вошли президент Гильдии дизайнеров России Виталий Ставицкий, президент Федерации бренд-агентств России Олег Бериев, журналист Сергей Гордиев, художник, скульптор и дизайнер Александр Фролов и директор российского павильона Александр. Первое место за персонаж досталось Гутману, директору Департамента туризма и торгового маркетинга Дубая по России и Содружеству Независимых Государств Дарье Шомаченко, заместителю директора Департамента регулирования внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Константину Киму. Любимый мультсериал Стабилизаторы. Конкурс проходил на официальном сайте колледжа искусств.

«Мы очень рады, что герои сериала Стабилизаторы Станет

Талисманы российского павильона на Всемирной выставке Expo 2020 в Дубае.

Наш анимационный проект уже стал поистине международным, и для него

Темы, а именно технология, наука и структура окружающей среды, близки и понятны аудитории во всем мире.

Стабилизаторы Он уже завоевал популярность в Азии, и с помощью выставки мы рассчитываем повторить успех на Ближнем Востоке. Такой пример у нас уже есть, потому что в 2010 году Павильон России на ЭКСПО-2010 в Шанхае был представлен персонажами мультсериала. Смешарики ” Победу прокомментировала генеральный продюсер Ricky Group Юлия Николаева.

Алексей Гроздев, генеральный комиссар Павильона России, зам.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации: тема

Павильон России Творческий ум: определяя будущее. Поэтому один из наших приоритетов на Expo 2020 в Дубае – показать миру творческий потенциал России. Выбранный амулет – один из ее удачных примеров ».

Проект стартует в 2021 году долгожданным театральным шоу.

Освобождение земли. С 21 января зрители в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии смогут смотреть Фиксики против кработов. Центральное Партнерство (входит в Газпром Медиа Холдинг) занимается международными продажами.

Что касается сериала, то Фиксики Первый и второй сезон были запущены в приложении Al Bustan, управляемом Mina Mobile. Это бесплатное приложение является родительским; Предпочтительный онлайн-ресурс для детских развлечений и образования в регионе MENA Стабилизаторы Серия доступна для говорящих на арабском языке.