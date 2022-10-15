Филантроп Борис Зимин делится своим взглядом на современное образование

Филантроп Борис Земин, президент Фонда Симэнь Корпорация Симэнь

Корпорация Симэнь Это некоммерческая организация, созданная Семья Симэнь Чтобы помочь с образованием и наукой. Фонд сотрудничает с известными университетами и финансирует исследовательские и образовательные проекты, которые сочетают в себе академическое превосходство с высоким потенциалом положительного воздействия на местах. С начала российского вторжения в Украину Фонд Зимина поддерживает исследователей и студентов, пострадавших от войны. Я говорил с благодетелем Борис Зименьпрезидент Фонда Симэнь, о своем взгляде на современное образование.

Юлия Бродская: Исходя из вашего опыта работы с различными образовательными фондами и учреждениями, на что, по вашему мнению, должно быть направлено современное образование?

Борис Зимин: В то время как большая часть мира в наши дни отдает приоритет STEM, я думал о необходимости общего человеческого и этического внимания в образовании. Рассмотрим пример образования в Советской России, которая была известна во всем мире благодаря солидной подготовке в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM). Цель советского образования заключалась в том, чтобы воспитать рабочих и солдат, готовых строить «коммунистическое будущее», и вопросы о добре и зле никогда не возникали — заранее заготовленные ответы на эти вопросы были прерогативой правящей Коммунистической партии. Такое образование выпускает блестящих технических специалистов и «эффективных менеджеров», которые не привыкли ставить под сомнение социальные и человеческие последствия своих действий. И это не изменилось и в современный, постсоветский период, о чем свидетельствует жестокость российских войск на Украине. На мой взгляд, образование должно быть направлено в первую очередь на нравственность. В начале 2000-х, когда мы впервые запустили нашу благотворительную организацию Breed, мы сосредоточились в основном на фундаментальных науках, но не включили литературу, историю или социальные науки. Четырнадцать лет спустя мы поняли, что наше внимание было близоруким. Математика важна, но этика важнее. Если не думать о ценности человеческой жизни, продвинутые математические навыки могут привести нас к гибели.

ДБ: Вы упомянули проблему обучения детей наукам за счет гуманитарных. Сосредоточение внимания на успехе каждого ребенка заставляет детей поверить в то, что престиж — это все, что имеет значение. Как вы думаете, как лучше всего побудить родителей и общество в целом уделять больше внимания этике и инклюзивному мышлению в образовании?

БЖ: Лучший подход — разнообразие. Мы не можем заранее предвидеть потребности общества, потому что все, включая образование, становится все более и более сложным. Таким образом, должно быть много разных школ, как должно быть много разных компаний. Но мы должны напомнить родителям о целях образования. Родители часто проецируют свои опасения на детей и стремятся к узкому понятию «успех», не понимая, что у детей есть свои интересы и предпочтения. Они забывают, что главная цель образования — воспитать здоровых и счастливых людей, которые знают, что от них зависит будущее.

ДБ: Современная система государственных школ требует от учащихся соблюдения строгих правил. Кажется естественным, что люди, воспитанные такой системой, будут более склонны принять тираническую власть. что ты думаешь?

БЖ: Я думаю, что корень проблемы не в авторитаризме, а в увеличении сложности. Например, в современной авиации существует множество строгих правил повышения безопасности полетов. Мы бы не сказали, что полеты со временем стали более тираническими, а скорее, что они становились все более и более сложными. Школы реагируют на растущую сложность, вводя все больше и больше правил. Хотя такие правила могут показаться учащимся и учителям непреодолимыми, мы должны взвесить плюсы и минусы таких правил в свете системы в целом.

ДБ: Как вы сказали, мир стал очень сложным, и все же учебная программа кажется фрагментарной. Должно ли образование помочь учащимся развить всестороннее понимание быстро меняющегося мира?

БЖ: Хотя многие люди выражали эту обеспокоенность, я уверен в параллели с биологической эволюцией. Когда на Земле зародилась жизнь, эволюционировали более сложные формы жизни, поскольку одноклеточные организмы успешно адаптировались к жизни в симбиозе с другими клетками. В нашем организме очень много бактериальных клеток, потерявших свою самостоятельность. Точно так же доисторические люди должны были знать гораздо больше, чем мы знаем сейчас, потому что они должны были уметь делать все, чтобы выжить. Это уже не так. Многие из нас могут жить только в городах и понятия не имеют, как подойти к лошади. Человечество в целом стало более сложным организмом, хотя каждый из его членов может обладать меньшим разнообразием и самостоятельностью. Это отражение успокаивает меня.

ДБ: Каковы уникальные качества образовательных проектов, которые вы поддерживаете?

БЖ: Помимо сосредоточения внимания на этике, мы считаем, что мотивация имеет важное значение для обучения. В чем принципиальная разница между «преподаванием» и «обучением»? Для образования учитель управляет образовательным процессом независимо от предпочтений ученика. Студент может или не может фактически изучить тему. Напротив, подлинное глубокое обучение всегда требует самомотивированного ученика. Мы решили сосредоточиться на обучении.

ДБ: Учитывая ваше внимание к образованию, ориентированному на человека, поддерживаете ли вы какие-либо образовательные программы, помогающие учащимся-беженцам?

БЖ: Фонд Зимина в сотрудничестве с Фонд Разума, поддерживает Украинский центр для беженцев во Вроцлаве, предоставляя уроки для более чем 200 школьников по изучению украинского языка по программе Украинской национальной школы. вместе с Фонд Бориса НемцоваМы спонсируем несколько стипендиальных программ для украинских студентов-беженцев в Чешской Республике, в том числе Пражский экономический университетИ Карлов университетИ Пражская академия искусства, архитектуры и дизайна. Кроме того, мы покровительствуем Федор Степун .Программа В Рурском университете Бохума в Германии для поддержки украинских исследователей, а также российских ученых, бежавших от путинского преступного режима. Мы спонсировали участие украинских подростков Академия Ле Саль В этом учебном году мы с гордостью помогаем предоставить тысячи книг на украинском языке в приюты для беженцев в десяти городах Европы.