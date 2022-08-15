Филиал «Аль-Каиды» утверждает, что убил четырех российских наемников в Мали

(Рейтер) — Малийское отделение «Аль-Каиды» заявило в понедельник, что оно убило четырех наемников из российской частной военной компании «Группа Вагнера», устроив засаду в районе Бандиагара в центральной части Мали.

Медиа-подразделение Группы поддержки ислама и мусульман сообщило в своем заявлении, что его бойцы столкнулись с наемниками в субботу в районе Мопти, согласно переводу разведывательной группы SITE, которая отслеживает заявления джихадистов.

У Вагнера нет публичного представительства, и с ним невозможно связаться для комментариев.

Мали изо всех сил пытается остановить исламистское повстанческое движение, которое укоренилось после восстания 2012 года и с тех пор распространилось на соседние страны, убив тысячи людей и вытеснив миллионы людей в регионе Сахеля в Западной Африке.

В прошлом году Вагнер начал поставлять сотни боевиков для поддержки малийской армии, и с тех пор правозащитные группы и местные жители обвиняют его в участии в массовых убийствах мирных жителей — обвинения, на которые не было ответа.

Российское правительство признало присутствие сотрудников Вагнера в Мали, но малийское правительство описало их как российских военных инструкторов, а не частных охранных подрядчиков.

В июле JNIM взяла на себя ответственность за нападение на главную военную базу в Мали, которое, по его словам, было ответом на сотрудничество правительства с Вагнером.

(Отчетность Дэвида Льюиса; сценарий Алессандры Прентис; редактирование Гранта МакКолла)