Филиппинская модель Елена Козлова дебютирует в сериале «В Россию с любовью» на Netflix

Елена Козлова (Висок)

Филиппинская модель Елена Козлова делится своим волнением, когда она впервые снялась в романтической комедии «В Россию с любовью», премьера которой состоится на Netflix с 1 ноября.

«Наконец-то я рад поделиться этой новостью! Наш фильм #ToRussiaWithLove от mavxproductions выйдет на нетфликс во всем мире 1 ноября! взволнована и благодарна за предоставленную возможность. Вероятно, чтобы опубликовать здесь много информации о TRWL — это забавный комик и действительно приятный фильм, и я горжусь тем, что рекомендую его ❤️🎬 PS Pwede mag Tagalog!», — написала она нам в социальных сетях. СМИ 4 октября.

Елена сотрудничает с актером Джеральдом Андерсоном в предстоящем фильме.

В тизере к фильму говорилось: «Поскольку преданный предприниматель завоевывает расположение энергичного путешественника, он также должен завоевать расположение ее сурового и непослушного отца».

В фильме снимались Скотт Александр Янг, Какай Батиста, Иссаи Альварес и другие. Написанный Бебоем Кальеха, фильм снят Вероникой Веласко, которая также снималась для признанных критиками филиппинских проектов Netlfix «Сквозь ночь и день» (2018), «Дорогой другой я» (2017) и «Далекая земля» (2021). .

«Смотрите, пожалуйста!» Елена добавила: «Это очень забавная игра, ромком.» «90 процентов на английском языке, а для остального есть английские субтитры!»

Друзья Елены поздравили ее с достижением. Некоторые комментарии:

«Ах… это потрясающе! Я хочу посмотреть на это.»

«Воооо ОМГ! Горжусь тобой. «

«Поздравляем королеву!»

«Поздравляю! Рад смотреть. «

«Очень горжусь!!! Не могу дождаться, чтобы увидеть его :)»