Филиппинские силы спасают индонезийских заложников и убивают лидера Абу Сайяфа

Генерал-лейтенант Корлито Финлаван-младший сказал, что Маджан Сахиджуан, более известный как Абу Майк, был тяжело ранен в перестрелке с морскими пехотинцами в субботу вечером в городе Лангьян на юге провинции Тави-Тави и позже скончался.
Он описал Сахигуана как вдохновителя многих похищений, совершенных группой Абу Сайяф, базирующейся в Соло, которая на протяжении десятилетий также участвовала в террористических актах и пиратстве. С 2014 года он заявил о своей верности Исламскому государству.
«Мы рады, что все заложники теперь в безопасности, и мы можем нейтрализовать печально известного Абу Майка и двух его товарищей», – сказал Финлаван, командующий военным командованием Западного Минданао.
Сахигуан был среди пяти боевиков Абу Сайяфа, которые прибыли в Тави-Тави на лодке из Соло. Четыре индонезийских жертвы были похищены в прошлый четверг.
Их лодка перевернулась после удара сильной волны, что дало правительственным силам возможность спасти трех из четырех заложников: Аризаля Каста Мирана, 30 лет; Арсад Бин Дахлан 41. Энди Риццоанто, 26 лет.
А четвертый, 15-летний Мухаммад Хайр ад-Дин, был найден правительственными войсками в той же деревне, где произошла перестрелка.
Четверо заложников были среди пяти индонезийцев, похищенных группой Абу Сайяфа 17 января прошлого года у Тампесана, Малайзия. Один из пятерых погиб при попытке к бегству.