Филиппинские силы спасают индонезийских заложников и убивают лидера Абу Сайяфа

Генерал-лейтенант Корлито Финлаван-младший сказал, что Маджан Сахиджуан, более известный как Абу Майк, был тяжело ранен в перестрелке с морскими пехотинцами в субботу вечером в городе Лангьян на юге провинции Тави-Тави и позже скончался.

Он описал Сахигуана как вдохновителя многих похищений, совершенных группой Абу Сайяф, базирующейся в Соло, которая на протяжении десятилетий также участвовала в террористических актах и ​​пиратстве. С 2014 года он заявил о своей верности Исламскому государству.

«Мы рады, что все заложники теперь в безопасности, и мы можем нейтрализовать печально известного Абу Майка и двух его товарищей», – сказал Финлаван, командующий военным командованием Западного Минданао.

Сахигуан был среди пяти боевиков Абу Сайяфа, которые прибыли в Тави-Тави на лодке из Соло. Четыре индонезийских жертвы были похищены в прошлый четверг.