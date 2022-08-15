Филиппины ведут переговоры о покупке вертолетов США после того, как сделка с Россией была разорвана

МАНИЛА (Рейтер) — Посол Манилы в Вашингтоне заявил в понедельник, что Филиппины хотят купить тяжелые вертолеты Chinook в США после отмены сделки с Россией на 12,7 млрд песо (227,35 млн долларов) во избежание санкций.

В июне, за несколько дней до истечения шестилетнего президентского срока Родриго Дутерте, Филиппины отменили сделку по покупке 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений санкций США, связанных с вторжением России в Украину.

«Эта отмена этого контракта в основном вызвана войной на Украине. Несмотря на то, что санкции, которые ожидаются в отношении нас, со стороны Соединенных Штатов и западных стран, явно не в наших интересах продолжать этот контракт и выполнять его. », — заявил журналистам посол Хосе Мануэль Ромуальдес. На виртуальном форуме.

Москва заявила, что проводит «специальную военную операцию» на Украине.

Ромуальдес сказал, что «Чинуки» заменят существующее оборудование, используемое для переброски войск и обеспечения готовности к стихийным бедствиям в стране Юго-Восточной Азии.

Ромуальдес сказал, что Соединенные Штаты готовы заключить сделку на сумму, которую Филиппины должны были потратить на российские вертолеты, добавив, что соглашение с Вашингтоном, вероятно, будет включать техническое обслуживание, обслуживание и запасные части.

Филиппины продолжают переговоры с Россией о возврате первоначального взноса в размере 38 миллионов долларов за вертолеты, поставки которых должны были начаться в ноябре следующего года, или через 24 месяца после подписания контракта.

Филиппины завершают пятилетнюю модернизацию своей стареющей военной техники стоимостью 300 миллиардов песо, включая военные корабли времен Второй мировой войны и вертолеты, которые Соединенные Штаты использовали во время войны во Вьетнаме.

По словам Ромуальдеса, помимо военных сделок, Филиппины при новом президенте Фердинанде Маркосе-младшем хотят увеличить экономический обмен с Соединенными Штатами, в том числе в области производства, цифровой инфраструктуры и чистой энергии, включая модульную ядерную энергетику.

(Доллар = 55,86 филиппинских песо)

(Отчетность Нила Джерома Моралеса; редактирование Кануприи Капур)