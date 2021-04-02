Филиппины заявляют, что на коралловых рифах рядом с местом скопления китайских лодок были обнаружены незаконные сооружения.

Военные страны заявили, что здания были замечены во время морского патрулирования, проведенного во вторник, но не упомянули точное местоположение зданий или дополнительную информацию о том, кто их построил или построил, а только заявили, что их присутствие нарушает международное право.

Китай обвиняется в использовании своего огромного рыболовного флота для подтверждения территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море площадью 1,3 миллиона квадратных миль, хотя Китай отверг обвинения в том, что он использует нерегулярные военно-морские силы или морское ополчение, как необоснованные.

«Морское право дает Филиппинам исключительные и неоспоримые права на регион. Эти строительные и другие виды деятельности, экономические или иные, наносят ущерб миру, порядку и безопасности наших территориальных вод», – говорится в заявлении филиппинской команды Сирилито Субигана. «Эти постройки незаконны», – добавила Собиана.

Среди достопримечательностей Union Banks, который Филиппины называют Pagkakaisa, – риф Троицы, который называют рифом Джулиана Фелипе из Манилы.

Коралловые рифы, которые являются частью архипелага островов Спратли, востребованы как Филиппинами, так и Китаем. Филиппины утверждают, что они расположены в исключительной экономической зоне страны. Судебное решение ООН 2016 года отклонило иск Китая в отношении почти всего Южно-Китайского моря, хотя Пекин отказался признать это решение. Китай в одностороннем порядке преобразовал другие коралловые рифы в хребте Спратли в искусственные острова со значительной инфраструктурой и военными укреплениями, включая ракеты, взлетно-посадочные полосы и системы вооружений. Риф Уитсан защищает озеро, где, по словам Филиппин, более 200 рыбацких лодок, Якобы работает Китайская морская милиция мобилизовала их за последние несколько недель. Манила опротестовала присутствие лодок с китайским правительством как нарушение его суверенитета и призвала их покинуть регион. Пекин заявил, что китайские корабли – это рыбацкие лодки И они просто спасались от волнения моря, путешествуя по рифу Троицкого в форме бумеранга, который Пекин называет Ниуэ Цзяо и считает его частью своей территории. «В связи с морской ситуацией некоторые рыбацкие лодки укрываются от ветров возле Ниуэ Цзяо, что совершенно нормально. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут выглядеть в логическом свете», – заявила на прошлой неделе пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунин. READ Великобритания бросает вызов Китаю в ООН по поводу доступа в Синьцзян В среду правительство Филиппин опубликовало фотографии и видео китайских кораблей, которые, по его словам, были сделаны 27 марта. На фотографиях правительства Филиппин от 7 марта видны китайские лодки в озере.