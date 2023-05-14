Филиппины размещают буи в некоторых частях Южно-Китайского моря, чтобы утвердить свой суверенитет.

Филиппины разместили навигационные буи в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ), чтобы утвердить суверенитет над спорными островами Спратли в Южно-Китайском море, заявил в воскресенье представитель филиппинской береговой охраны.

Этот шаг сделан на фоне все более агрессивных действий Китая в Южно-Китайском море, поскольку президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший стремится к более теплым отношениям с союзником по договору Соединенными Штатами.

Береговая охрана Филиппин (PCG) заявила, что с 10 по 12 мая она установила пять буев с национальным флагом в пяти районах в пределах 200-мильной (322-километровой) зоны, включая риф Уитсан, где в 2021 году пришвартуются сотни китайских военно-морских кораблей. .

«Этот шаг подчеркивает твердую решимость Филиппин защищать свои морские границы и ресурсы и способствовать безопасности морской торговли», — заявил в Twitter коммодор Джей Тарриела, официальный представитель Береговой охраны по вопросам Южно-Китайского моря.

Посольство Китая в Маниле не сразу ответило на запрос о комментариях.

В мае 2022 года береговая охрана установила пять навигационных буев на четырех островах Спратли.

Претензии Китая почти на все Южно-Китайское море были аннулированы решением международного арбитража в 2016 году.

Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам также претендуют на Спратли, где Китай вычерпывал песок для строительства островов на рифе, снабжая их ракетами и взлетно-посадочными полосами.

Пекин в течение многих лет размещал сотни береговых охранников и рыболовецких судов в спорных районах.

(Отчетность Нила Джерома Моралеса). Под редакцией Кларенса Фернандеса

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.