Филиппины расследуют сообщение о сбросе сточных вод в море в Китае

Китай поддерживает постоянную береговую охрану и присутствие рыбацких лодок в Южно-Китайском море, чтобы отстаивать свои претензии на суверенитет, в том числе сотни на островах Спратли, на которые также претендуют Филиппины, Бруней, Тайвань, Вьетнам и Малайзия.

Simularity, компания, занимающаяся анализом спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта, в понедельник опубликовала общедоступные спутниковые снимки за пять лет, которые, по ее словам, показывают ущерб от необработанных человеческих отходов с китайских судов.

«Пока мы подтверждаем и проверяем сброс этих отходов … мы считаем, что такие безответственные действия, если это правда, наносят серьезный ущерб морской среде в регионе», – говорится в заявлении министра обороны Филиппин Дельфина Лорензана.

«Несмотря на противоречивые требования и интересы стран Южно-Китайского моря, все страны должны нести ответственность за охрану наших природных ресурсов и окружающей среды».