Филиппины расследуют сообщение о сбросе сточных вод в море в Китае

Китай поддерживает постоянную береговую охрану и присутствие рыбацких лодок в Южно-Китайском море, чтобы отстаивать свои претензии на суверенитет, в том числе сотни на островах Спратли, на которые также претендуют Филиппины, Бруней, Тайвань, Вьетнам и Малайзия.
Simularity, компания, занимающаяся анализом спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта, в понедельник опубликовала общедоступные спутниковые снимки за пять лет, которые, по ее словам, показывают ущерб от необработанных человеческих отходов с китайских судов.
«Пока мы подтверждаем и проверяем сброс этих отходов … мы считаем, что такие безответственные действия, если это правда, наносят серьезный ущерб морской среде в регионе», – говорится в заявлении министра обороны Филиппин Дельфина Лорензана.
«Несмотря на противоречивые требования и интересы стран Южно-Китайского моря, все страны должны нести ответственность за охрану наших природных ресурсов и окружающей среды».
На форуме в понедельник Лиз Дир, соучредитель и генеральный директор Simularity, заявила, что отходы могут угрожать рыбным запасам.
«Это настолько интенсивно, что вы можете увидеть это из космоса», – сказал Дер.
Посольство Китая в Маниле не сразу ответило на просьбу СМИ прокомментировать отчет Simularity.
Китай претендует на почти всю территорию Южно-Китайского моря, через которое ежегодно проходит около 3 триллионов долларов морской торговли. В 2016 году арбитражный суд Гааги постановил, что иск противоречит международному праву.
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