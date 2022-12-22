Фильм Аллу Арджуна и Рашмики Манданны провалился в России, потеряв 3 часа?

Аллу Арджун и Рашмика Манданна в главной роли Pushpa: The Rise были широко любимы и оценены, когда он был выпущен на Индия в декабре 2021 года. Хотя фильм недавно вышел в прокат в России, похоже, он не произвел впечатления на тамошнюю публику. Как сообщает Koimoi, «Пушпа», вышедшая в российский прокат 8 декабря, вышла из большинства кинотеатров всего за 3 дня. Не только это, но, как говорят, фильм привел к убыткам продюсеров в размере 3 крор фунтов стерлингов, которые они потратили на активные рекламные кампании в стране.

Эта потеря в прокате в России произошла, несмотря на активную рекламу Аллу Арджуна и Рашмики Манданны в стране перед выходом их фильма. Эти двое приняли участие в нескольких интервью и пресс-конференциях. У Пушпы даже был дебют в частном шоу в Москве 1 декабря и в Санкт-Петербурге 3 декабря с участием актеров и съемочной группы. Также премьера фильма состоялась на церемонии открытия 5-го Фестиваля индийского кино, который прошел в 24 городах России. Затем он вышел во всех остальных городах России 8 декабря 2022 года.

Написанный и поставленный Сукумаром, Pushpa-The Rise представлял собой индийский боевик 2021 года на языке телугу, в котором изображалось восхождение человека в синдикате контрабанды красного сандалового дерева. Он производится Mythri Movie Makers совместно с Muttamsetty Media. Фильм был выпущен в декабре прошлого года в Индии и имел огромные кассовые сборы. Он собрал более 250 крор.

Между тем, Pushpa: The Rule уже давно попал в заголовки. Ранее продюсер фильма И Рави Шанкар заявил, что «Пушпа 2» выйдет в прокат в Индии и России в один и тот же день. «Точно (это произойдет). Еще несколько стран будут включены по мере продвижения в этом процессе. (Однако) первая, которая будет доработана, — это Россия».

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