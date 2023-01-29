Фильм Анны Политковской основан на некрологе The Guardian | Анна Политковская

в Некролог регента Об Анне Политковской, антипутинской журналистке, убийство которой в 2006 году потрясло мир, вдохновило британского режиссера снять о ней фильм.

Когда Мириам Сигал дошла до конца статьи, она почувствовала необходимость снять фильм об «обычной женщине, которая буквально не могла уйти», которая «бросила вызов чеченским полям смерти и рисковала собственной жизнью, чтобы разоблачить коррупцию в российском государстве». .»

Она сказала: «В исторический момент, когда в России была ограничена свобода печати, Анна подверглась арестам, избиениям и угрозам расправы, чтобы раскрыть правду о зверствах, совершенных во время геноцида в Чечне».

В некрологе восхвалялась храбрость Политковской. В заявлении говорилось: «Российские силы держали ее в яме под землей и угрожали изнасилованием, похищением и отравлением сотрудниками ФСБ во время ее первой поездки в Ростов после захвата школы в Беслане в 2004 году.

«Она была переговорщиком во время осады театра на Дубровке в Москве в 2002 году, когда 129 человек погибли после того, как спецслужбы обстреляли здание газом… но она всегда возвращалась за добавкой, даже за личный счет».

Сигал, чей отец Рональд был южноафриканским активистом, писателем и редактором, выступавшим против апартеида, сказала Guardian, что хочет воздать должное Политковской как одному из многих журналистов, отдавших свои жизни. С 1992 года около 2000 журналистов по всему миру были убиты при исполнении служебных обязанностей. Это одна история, которую нужно рассказать, потому что нам нужны журналисты, которые рассказывают подобные истории».

Политковская сообщила российской «Новой газете» и иногда The Guardian. Напишите президенту России: «Если вы хотите продолжать работать журналистом, то это полнейшее холопство. [Vladimir] вставь это. В противном случае это может быть смерть, пуля, яд или суд».

Фильм с рабочим названием «Анна» был написан Эриком Бобиным, вдохновленным опубликованными текстами Политковской. В одной из сцен ее персонаж говорит о серьезных журналистах: «Вас будут презирать. Люди будут обзывать вас, плевать на вас и проклинать вашу профессию. Другие захотят причинить вам вред или, что еще хуже, желать вашей смерти. вы хорошо делаете свою работу». Если вы этого не сделаете, они будут игнорировать вас. И они будут правы в этом, потому что нет ничего более бесполезного, чем журналист, который плохо выполняет свою работу. Тогда вы будете презирать себя».

Фильм снимается в этом месяце с номинированной на премию BAFTA актрисой Максин Пик в главной роли. Она сказала: «С подъемом крайне правых и режимов, которые становятся все более агрессивными по отношению к инакомыслящим, когда более 2000 журналистов были убиты при исполнении служебных обязанностей за последние 20 лет… Огромное значение имеет создание таких фильмов, как наш».

«Перемены не всегда связаны с массовыми движениями или великими революциями, а с отдельными людьми, противостоящими угнетателям».

Майкл Эванс, автор шпионского романа «Жизнь теней», сказал о российском отряде убийц в Лондоне: «Фильм, показывающий мужество и горячую решимость Анны Политковской разоблачить жестокость российских войск в войне в Чечне, как нельзя более своевременен, когда В подобных зверствах обвиняются силы «на Украине».

Фильм планировался до вторжения России в Украину. Джеймс Стронг, режиссер фильма, обладатель премий BAFTA и Emmy, чьи работы включали «Бродчерч» и «Ярмарка тщеславия», сказал: «Мы часто используем историю, чтобы освещать настоящее… Ее самым большим достижением было рассказать миру о том, что происходит в Чечне. … Как раз тогда, когда была сделана подборка его репортажей различными западными информационными агентствами, в том числе Guardian, появилось понимание того, что происходит».

Съемки проходят в Латвии. Стронг сказал: «Архитектура в Риге очень близка к ней. [that] Москва. Мы не можем снимать в России. Сначала Мириам рассказала о съемках в Украине. Это явно не вариант. В Риге также есть сельская местность, которая хорошо сочетается с Чечней».

Фильм продюсируют компания Сигала Good Films Collective, чьи предыдущие работы включают настоящий криминальный триллер The Infiltrator, и Rolling Pictures, чьи фильмы включают обладателя премии Оскар «Как они сделали нас» с Дастином Хоффманом.