Фильм «Ветер и классика» поднимет аудиторию 6 апреля.

23 марта 2023 г. — Деревянные духовые инструменты, медные духовые и перкуссия будут представлены на концерте «Выступление студентов-музыкантов» «Winds and Classics» в 19:30 в четверг, 6 апреля 2023 г., в Концертном зале Lyceum в Северо-Западном кампусе колледжа Санта-Фе. . 3000 NW 83 Street, Гейнсвилл.

Концерт бесплатный, но зрителям нужны билеты из-за нехватки места. Позвоните в кассу Санта-Фе по телефону 352-395-4181 или перейдите по ссылке Showpass, чтобы получить билеты на

showpass.com/winds-and-classics-2.

«Наши спектакли — отличное представление нашего факультета изящных искусств — они предназначены для того, чтобы вы получали удовольствие, и студенты упорно трудятся, чтобы подготовиться к выступлению перед публикой», — объяснил профессор музыки и дирижер Дэвид Л. Смит. , который будет управлять 11 учениками в Санта-Фе Ветры. «Как и все виды искусства, музыка вдохновляет и поднимает настроение. На этом концерте вы услышите отличную музыку, которая поднимет вам настроение!»

Winds and Classics включает пять антологий художественной музыки, музыки, написанной композиторами, изучающими гармонии и сложные формы, с начала 1920-х годов.у века до настоящего времени. В программе «Марш из Первой сюиты ми-бемоль для военного оркестра» (1909) Густава Холста, «Танец русских моряков» (1927) Рейнгольда Глейера и «Йоркширская баллада» (1984) Джеймса Барнса.

«Возможно, Холст больше всего известен благодаря «Планетам», но он также был одним из первых композиторов, написавших серьезную музыку для военных оркестров, — сказал Смит. «Другие пошли по его стопам, но он начал тренд».

Музыка в «Танце русских моряков» из балета «Красный мак» вызывает неуклюжие движения матросов в начале танца и перерастает в возбуждение и возбуждение, когда они заканчивают танец с восторженным порывом. «Йоркширская баллада», основанная на «Ирландской мелодии из графства Дерри» Перси Грейнджера, представляет собой простой микс, подкрепленный встречными линиями и красочными гармониями.

Хотя некоторые из студентов в группе являются музыкальными специальностями, которые будут заниматься профессиональной карьерой, Смит сказал, что большинство студентов присоединились к группе, потому что они любят музыку и хотят продолжать играть после своего опыта в школьных группах. «Наши группы открыты для всех, кто играет на музыкальных инструментах и ​​любит музыку», — сказал Смит.

«Ветры и классика» организованы и спонсируются Колледжем изящных и исполнительских искусств Санта-Фе и Департаментом развлекательных технологий. Для получения дополнительной информации о концерте позвоните Смиту по телефону 352-395-5313. Для получения дополнительной информации о билетах обращайтесь в кассу SF по телефону 352-395-4181.