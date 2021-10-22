Фильм-вызов на борту орбитальной заставы Гонка космических фильмов не начинается – космонавт – наука и космос

Москва, 19 октября. Российский космонавт Олег Новицкий заявил во вторник, что фильм «Везувий» («Вызов»), снятый на борту Международной космической станции (МКС), безусловно, не является шагом в гонке космических фильмов.

«Может, я бы не сказал, что это гонка по космическому фильму. Мы просто выполнили свою работу. Возможно, было бы неплохо, после всего, что нашей команде было дано интересное задание принять участие в съемках фильма и помочь нашим ребятам сделать фильм. “Новицки ответил на аналогичный вопрос на веб-конференции, организованной ТАСС. С Роскосмосом, Первым каналом и Центром подготовки космонавтов я бы не назвал это гонкой”.

Актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко снимали первый в космосе фильм «Вызов» («Вызов») о женщине-докторе, которая отправилась на орбитальную позицию, чтобы спасти жизнь космонавта. Актриса и режиссер провели на орбите 12 дней. Космонавт Новицки находится на борту Международной космической станции с 9 апреля.

Фильм – совместный проект Российской государственной космической корпорации Роскосмос, Первого канала и студии “Желто-черно-белое кино”. В фильме также сыграли российские космонавты Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров останутся на борту орбитальной станции до весны 2022 года.