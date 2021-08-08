«Фильм-катастрофа» в Греции: смерть и разрушения в условиях бушующих по всему миру лесных пожаров | мировые новости

Летом от Греции до Калифорнии в нескольких местах по всему миру вспыхнули лесные пожары, унесшие жизни и эвакуировавшие тысячи людей.
В Европе, где некоторые чиновники обвинили Изменение климата Из-за большого количества пожаров загорелись несколько стран, от Италии до Греции и Турции.
Огромные пожары также бушуют в Сибири на севере России в течение нескольких недель, вынудив в субботу эвакуировать десятки деревень. в целом, лесные пожары В этом году в России сожгли почти 15 миллионов акров земли.
Фильм-катастрофа в Греции
Тысячи людей бежали от бесконтрольных лесных пожаров в Греции, в том числе недалеко от столицы Афин.
В драматических сценах как жители, так и отдыхающие должны быть Перенесли с острова Эвия, второй по величине в стране, где все остальные побеги запрещены.
Пожар начался на Эвии 3 августа и распространился по популярному летнему курорту от побережья до побережья, выходя из-под контроля в течение пяти дней.
Патрульные катера, военно-морские суда, паромы, рыбацкие лодки и частные лодки находятся в резерве для проведения возможной дальнейшей эвакуации из прибрежной деревни Пефке на Эвии.
Никос Хардалиас, глава службы гражданской защиты, сказал, что условия на острове были особенно тяжелыми для самолетов и вертолетов в воде, поскольку пилоты сталкивались с «большой опасностью» с ограниченной видимостью, турбулентностью воздуха и ветровыми течениями от огня.
Элени Мервили, главный служащий Афин по вопросам теплоэнергетики, сравнила бушующие в Греции пожары с «катастрофическим фильмом». Она приветствовала «фантастическую» международную поддержку, так как сегодня на помощь прибыла британская пожарная команда.
Ожидается, что британские пожарные приземлятся в Греции в конце воскресенья, чтобы помочь тушить пожары.
Сотни пожарных борются с пожарами, подпитываемыми сухими до костей условиями после сильнейшей за десятилетия жары в стране, из-за которой температура взлетела до 45 градусов по Цельсию (113 по Фаренгейту).
В больнице с травмами, вызванными пожарами, оказали помощь не менее 20 человек, в том числе двое пожарных, которые находились в реанимации.
Самые сильные пожары в Турции за десятилетие
В результате пожаров в Турции погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе волонтер, несший питьевую воду и другие напитки для пожарных в Мармарисе.
Пожары также убили бесчисленное количество животных, уничтожили гектары леса возле излюбленных туристических мест страны и вынудили тысячи людей эвакуироваться.
Они были названы худшими за последние десять лет.
Пожары возникли на южном и юго-западном побережьях страны из-за летней жары, низкой влажности и сильных ветров.
Два человека погибли в Италии, когда на Сицилии было объявлено чрезвычайное положение
В Италии в южном регионе Калабрии были убиты два человека – 53-летняя женщина и ее 34-летний племянник. Сообщается, что они пытались спасти свои оливковые деревья.
Сицилия объявила шестимесячное чрезвычайное положение, поскольку остров загорелся.
Ожидается, что в ближайшие дни температура повысится и в некоторых частях Италии может достичь 45 градусов по Цельсию (113 по Фаренгейту).
Крупнейший одиночный лесной пожар в Калифорнии охватил Гринвилл
Подпитываемый сильными ветрами и сухой растительностью, Калифорнийский пожар Дикси превратился в крупнейший одиночный лесной пожар в истории штата.
Город золотой лихорадки Гринвилл Он был разрушен, и около 800 жителей его попросили эвакуировать город до того, как город охватил пожар.
По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, пожар Дикси, названный в честь дороги, с которой он начинался в Сакраменто, охватил площадь в 700 квадратных миль (1813 квадратных километров) в субботу вечером, при этом только 21% был локализован.
Пожар унес жизни с момента возникновения 13 июля.
Сибирские деревни эвакуированы
Более 150 активных лесных пожаров в Сибирь Они угрожают десяткам деревень, а на выходных двоих пришлось эвакуировать на обширную территорию Сибири.
В России в последние годы зафиксированы высокие температуры, которые многие ученые считают следствием изменения климата. Жаркая погода – наряду с пренебрежением правилами пожарной безопасности – вызвала увеличение количества пожаров.