Фильм об Ибн Фадлане, символах НФТ и вселенной Тожан Батыра — Реальное время

4 января в Болгаре открылся Форум мусульман России – первым мероприятием стало 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии.

Не только конференции и соборная мечеть: в первом мероприятии 1100 г.у Годовщина принятия ислама в Волжской Булгарии — Российский исламский форум — Трейлер к фильму Ибн Фадлан документальный. Также был представлен проект Тоган-батыра по возрождению образа татарского витязя.

Начало празднования 1100 г.у Годовщина принятия ислама в Волжской Булгарии

Организатор форума Духовное управление мусульман Татарстана охарактеризовал мероприятие как «своеобразную конференцию мусульман России на Волге». С 4 по 8 января делегаты из Татарстана, Москвы, Ленинграда, Свердловской области, Кузбасса, Республики Башкортостан, Мари Л. В программе были лекции, выступления, презентации, мастер-классы, вопросы, тренинги и конкурсы. 5 января, в частности, муфтий Татарстана хазрат Камиль Самеголин рассказал о событиях Юбилейного года, а ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета хазрат Рафик Махмачин прочитал лекцию об истории ислама в России.

С 4 по 8 января делегаты из Татарстана, Москвы, Ленинграда, Свердловской области, Кузбасса, Республики Башкортостан, Мари Л. Фото: dumrt.ru

Как Ибн Фадлан попал на казанскую выставку

А так же отличный трейлер к фильму Ибн Фадлан На основе путевых заметок Ахмеда бин Фадлана, представленных на форуме. в 10у В прошлом веке Волга посетил Болгарию в качестве секретаря посольства аббасидского халифа аль-Муктадира в Багдаде. Живой болгарский царь пригласил их помочь построить мечеть и крепость. Записки Ибн Фадлана стали одним из немногих подробных источников о жизни Булгара, и историки до сих пор на них опираются.

Первые новости о фильме появились в январе прошлого года, когда Театр Тинчурина опубликовал кадры Астрахани: один из исполнителей главной роли Зульфат Закиров временно снялся в картине под названием Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. Кроме того, он играет роль самого Ибн Фадлана. Затем Рудольфа Хаинова назвали режиссером фильма. Ранее он был известен как автор календаря Капли. отверстия. такой же и фильм Пять ответов на дно.

Первые новости о фильме появились в январе прошлого года, когда Тенчуринский театр выпустил картины из Астрахани. Фото: instagram.com/k_tinchurin_teatri

Как рассказал продюсер Хамза (Айназ) Мамедзянов, ответственность за съемку несли он и Рамис Назмиев. Инициатором проекта стал телеканал «Хазур». Летом он специально организовал встречу по подготовке фильма со специалистами из Москвы, Уфы и Казани. Хайноров, говорит Махметзянов, не согласился на условия, которые ему предложили, — ему не понравились гонорары и то, что фильм будет не полнометражным.

Сейчас съемки продолжаются. В частности, использовалась казанская выставочная площадь. Была сцена, в которой Ибн Фадлан читал письмо халифа Аль-Мушу. Это событие считается отправной точкой, когда ислам стал считаться официальной религией Волжской Булгарии.

Первоначальный проект должен быть готов к 15 апреля. Премьера «Булгара» запланирована на 21 мая. Крымский актер Асан Белилалов появляется в роли Хана Алмуша. Кстати, Белал Полноценный историко-приключенческий мультфильм, переведенный на татарский язык телеканалом «Хезур ТВ», должен был быть показан на Форуме в Полгаре.

Она выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на издание книги. Фонд выделяет 1 909 540 рублей, 1 046 250 рублей будут профинансированы совместно. Фото: instagram.com/radik__abdrakhmanov

Тожан батыр: бронируй сегодня, игра завтра для ПК

Тожан Батыр Это второй проект, представленный на форуме. Его разрабатывает Национальный туристический комплекс «Родная деревня» совместно с Духовным управлением мусульман Татарстана. Летом портрет Туган-батыра был подарен президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Ему подарили статуэтку героя художница Анастасия Шамова и скульптор Александр Пушкарев.

Иконки были представлены на рынке Relictum NFT в Москве 16 декабря: это персонажи, обложка первой книги о Тоган-батыре и шанс стать героем сказки.

Идея образа татарского национального героя принадлежит соучредителю «Родного села» и руководителю благотворительного фонда рядом Радику Абдрахманову на одном из турниров. Как директор Федерации борьбы Татарстана, он обсуждал проблему отсутствия национальных чемпионов вместе с другим любителем вольной борьбы, муфтием Хазратом Камилем Самегулиным.

Татарский писатель Залфат Хаким написал первую книгу в Легенды о Тоган Батыре. Среди персонажей — дух джунглей Шурале, возлюбленный Батыр Гульчак, его друг Сокол. Книга не могла не содержать артефактов, например, кольцо, помогающее при пуске стрелы.

Она выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на издание книги. Фонд выделяет 1 909 540 рублей, 1 046 250 рублей будут профинансированы совместно. Абрахманов говорит, что думает о том, как монетизировать проект.

Книга будет напечатана на татарском, русском, турецком и английском языках и имеет аудиоверсию. Но планы Абдурахманова идут дальше – он планирует создать мир Туган батыра.

«Также планируется создать дисплей для батареек (прим. ред.: Tartar Knights), компьютерных игр (ведём переговоры с разработчиками)», — говорит предприниматель. «Будут сувениры, тур по книге, возможно спектакль, полнометражный мультфильм и художественный фильм. Мы назовем нашу борцовскую команду Туган батыр, и я планирую проводить турниры по разным видам спорта, в том числе киберспорту. ».

Радев Качапов

Татарстан