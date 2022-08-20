Фильм о войне режиссера Черновцов покажут на кинофестивале в Торонто

Короткий фильм о войне « Массовые противотанковые заграждения « Показан на Международном кинофестивале TIFF в Торонто.

Об этом сообщил режиссер и сценарист Дмитрий Соколетки Собчук на своей странице в Facebook.

«Фильм о продолжающейся войне и меняющейся жизни украинцев нужно рассказывать на всех возможных площадках. Торонто — один из крупнейших кинофестивалей в мире, дает мне возможность показать одну из многих перемен, которые с нами произошли. Благодаря The New Yorker эту историю услышат миллионы людей по всему миру», — sefava u povidemlenni.

Фильм о тотальной войне в Украине. Гражданин в коже пытается быть полезным в этом национальном сопротивлении. Украинцы меняют профессии и приспосабливаются к потребностям военного времени. В технических мастерских скульпторы изготавливают противотанковые заграждения. Молчаливые фигуры украинских персонажей, ангелов, казаков и множественных версий Иисуса Христа, как Терракотовая армия, замерли в ожидании новых творений. Мастера сварили металлическую оборону ВСУ.

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