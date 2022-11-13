Рим (Новости UrduPoint/Sputnik, 13 ноября 2022 г.) Русский Кино Победил фильм Глеба Панфилова «100 минут» по роману Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». выше приз На 44-й Международной выставке Efebo d’Oro. Кино Фестиваль в итальянском городе ПалермоОб этом Sputnik сообщили организаторы фестиваля. Воскресенье.

Панфилов Кино Соревнуйтесь с шестью другими Фильмы На основе литературных произведений, в том числе Фильмы Режиссеры голландский режиссер Пол Верховен и немецко-турецкий режиссер Фатих Акин.

«Панфилов мастер кино, снимает только самое необходимое Кино По мотивам книги «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, в которой содержится вечная история Поэзия Где переплетаются страдание, свобода и человечность». Кино.

Кино В нем рассказывается история советского солдата, которого обвинили в шпионаже после того, как он ненадолго попал в плен к немцам. заключенный войны во второй Мировая война Он был приговорен к 10 годам заключения в советских исправительно-трудовых лагерях.

«100 минут» сделать это Глобализм Дебют на 74-м Локарнском фестивале в Август 2021, Филип Янковски в главной роли. Киноприсужден Boccalino d’Oro 2021 International Independent Кино Премия критиков.