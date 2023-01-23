Фильм Шона Пенна о вторжении России в Украину покажут на Берлинале-2023

23 января главный тренер Берлинский международный кинофестивальКарло Шатриан и исполнительный директор Мариэтт Райзенбек представили основные конкурсные программы мероприятия. Среди прочего, в рамках фестиваля состоится специальный показ документального фильма «Супердержава» американского актера и режиссера Шона Пенна и продюсера и режиссера Аарона Кауфмана о войне в Украине.

«Это больше, чем просто документальный фильм (…). На фестивале, который пройдет через год после российского вторжения в Украину, важно показать фильм, который Шон Пенн и Аарон Кауфман сняли в таких сложных условиях, ” говорится на сайте кинофестиваля.

Бин был в Киеве на съемках фильма с Зеленским, когда в Украине началась война.Чатриан сказал на пресс-конференции, разнообразие отчеты.

добавлен: «Мы очень благодарны Шону Пенну и всей команде за то, что они выбрали Берлинале для показа этого фильма о роли искусства и художников».

В этом году Берлинале также будет синего и желтого цветов украинского флага, заявили Реснбек и Чатриан.

Шон Пенн посетил Украину, чтобы снять документальный фильм о российском вторжении. Шон Пенн посещает позиции ВСУ у линии фронта в Донецкой области 18 ноября 2021 года. Фото: АР

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Шон Пенн, Аарон Кауфман

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