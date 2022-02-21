Фильм HBO о Фредерике Дугласе использует его речи 150-летней давности, чтобы задавать вопросы сегодня.

Новый документальный фильм HBO исследует жизнь американского писателя Фредерика Дугласа с помощью его пламенной риторики, которая ошибочно искажает роль нации в увековечении рабства и бросает вызов Соединенным Штатам, пытающимся искупить свою вину.

Большая картинка: ««Фредерик Дуглас: В пяти письмах» выходит в то время, когда некоторые штаты вводят ограничения на преподавание истории в школах и колледжах, особенно в отношении расы и рабства.

подробности: Премьера фильма режиссера Джулии Маркези намечена на 23 февраля на канале HBO, а его можно будет посмотреть на канале HBO Max.

Рассказано через анимацию и исполнение речей Дугласа такими актерами, как Андре Холланд («Лунный свет») и Джеффри Райт («Ангелы в Америке»).

Николь Бехари («Мисс Джун») исполняет «Что, рабу, 4 июля?» Коулман Доминго, обладатель премии «Тони», занялся рекламой и негритянской армией.

Хотя выступления были сосредоточены на борьбе порабощенных чернокожих в Соединенных Штатах в девятнадцатом веке, актеры после выступления отметили, что слова Дугласа о расизме актуальны и сегодня.

«В тот момент, когда вы читаете слова Фредерика Дугласа, вы думаете, что они были написаны вчера», — сказал Доминго после прочтения письма Дугласа, призывающего к равным возможностям в армии США для чернокожих солдат. «Многие люди мало знают о нем. Но мы мало знаем о себе».

Сценарий: Документальный фильм вдохновлен получившей Пулитцеровскую премию автобиографией историка Йельского университета Дэвида Блайта. «Фредерик Дуглас: пророк свободы». Блайт работал консультантом и снялся в фильме.

Блайт говорит Аксиосу, что сила Дугласа заключается в жестоких описаниях страданий рабов, которые он предлагает, и лицемерии американских рассуждений о свободе. Но Блайт сказал, что заканчивает каждую речь надеждой.

«Он всегда возвращает свою аудиторию к американским доктринам — догме об основании Америки, принципам Декларации независимости, традициям естественных прав», — сказал Блитт.

задний план: Фредерик Август Вашингтон Бейли родился Затем, попав в рабство в 1818 году, Дуглас научился читать, взяв несколько уроков у белой жены рабовладельца.

Он избежал рабства с помощью своей будущей жены Анны, переодевшись моряком. Пара взяла фамилию Дуглас после переезда в Нью-Бедфорд, штат Массачусетс.

Оказавшись на Севере, он привлек внимание аболиционистов своей мощной и описательной риторикой против рабства. Затем гастролировал по стране и Европе, став одной из первых знаменитостей в Америке.

Его первая биография, Рассказ о жизни Фредерика Дугласа, Он привлек международное внимание и начал выпускать свою аболиционистскую газету «Северная звезда».

Фото: Коллекция Смита/Гадо/Getty Images

соревнование: Дуглас много фотографировался во время своей взрослой жизни, но нет ни записей его речей, ни видеозаписи с ним.

Режиссер Маркези сказал, что именно поэтому важно использовать анимацию и различные кадры актеров, произносящих свои речи в документальном фильме, чтобы создать напряжение, которое зрители могут почувствовать, когда они услышат это.

что они говорят: Гарвардский историк Генри Луис Гейтс-младший сказал Axios: «Как и работы Джеймса Болдуина, работы Фредерика Дугласа далеко вышли за пределы политического и исторического момента, в который и за который они были призваны бороться».

Гейтс, исполнительный продюсер фильма, сказал: «Мы возвращаемся к Фредерику Дугласу, потому что сложность его прозы… заставляет нас читать его слова сегодня, снова и снова, после столь долгого периода рабства, Гражданской войны, Реконструкции. и его упадок».

Да, но: Блайт сказал, что шаги по запрету книг о расизме и цветных людях также могут в конечном итоге поглотить Дугласа.

Это потому, что Дуглас часто говорил о национальном наследии расизма и не делился расовыми темами, которые заставляли общественность чувствовать себя неловко, сказал Блитт. Оба были оправданы некоторыми консервативными активистами за призывы к запрету.

Не забудь: Автобиография Дугласа не печаталась в течение 100 лет, пока ее не переиздали в 1960-х годах, когда студенты потребовали больше узнать об истории чернокожих.