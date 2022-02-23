Фил Микельсон приносит извинения за поддержку Саудовской лиги гольфа

«Я делаю это не из-за денег, и это для меня единственное призвание поехать туда», — сказал 27-летний Джон Рэм о Супергольф-лиге. Рэм, который возглавляет рейтинг среди мужчин по гольфу, добавил: «Они забросали вас числами, которые должны произвести впечатление на людей. Я в этой игре из любви к гольфу, любви к игре и стремлению стать чемпионом».

Давний соперник Микельсона Тайгер Вудс также заявил о своей верности PGA Tour, который базируется в Америке. И комментарии Микельсон, возможно, укрепили ее поддержку как двух лучших игроков в гольф, Дастина Джонсона и Брайсон ДеШампу — Оба были уклончивы в отношении новой лиги, — объявили, что дотягиваются до тура.

Во вторник поздно вечером компания KPMG, предоставляющая профессиональные услуги и давний спонсор Mickelson, объявила о немедленном прекращении эффективных отношений с Mickelson.

Заявление Микельсона во вторник может быть попыткой предотвратить возможное отстранение от тура. Он сказал, что его действия всегда были «в интересах гольфа, моих товарищей по команде, спонсоров и болельщиков».

Он также отметил, что его замечания были «неофициальными комментариями, вырванными из контекста и без моего согласия».

Через несколько минут после того, как Микельсон опубликовал свое заявление, Шипнак, в Твиттереназвал утверждение Микельсона о том, что его комментарии нельзя публиковать, «полностью ложными».