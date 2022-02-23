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Фил Микельсон приносит извинения за поддержку Саудовской лиги гольфа

23 февраля, 2022
Boleslava Sokolova

Фил Микельсон сказал во вторник, что сожалеет о своих недавних комментариях в поддержку отдельного раунда гольфа, поддержанного Саудовской Аравией, и предложил ему взять перерыв на поле для гольфа, «чтобы отдать приоритет тем, кого я люблю больше всего, и работать над тем, чтобы стать человеком, которым я хочу быть. .» . «

«Я использовал слова искреннего сожаления, которые не отражали моих истинных чувств или намерений», — говорится в заявлении Микельсона. «Это было безрассудно, я обидел людей, и я глубоко сожалею о своем выборе слов. Я очень разочарован и сделаю все возможное, чтобы поразмышлять над собой и извлечь из этого уроки».

Предлагаемая Суперлига гольфа, основным источником финансирования которой является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, суверенный фонд благосостояния стоимостью более 400 миллиардов долларов, в прошлом году пыталась переманить высокопоставленных игроков в гольф, таких как Микельсон, из долгосрочной Тур ПГА. .

В интервью неавторизованной биографии, которая должна выйти в мае, Микельсон сказал журналисту Алану Шипноку, автору книги, что ему известно об «ужасной ситуации с правами человека в королевстве», но он сказал, что готов помочь новому профсоюзу, потому что это « возможность, которая выпадает раз в жизни». «Один раз в жизни», чтобы резко увеличить доход игроков PGA Tour.

В статье, опубликованной на прошлой неделе на веб-сайте о гольфе The Firepit Collective, Шипнак цитирует Микельсона, шестикратного игрока в гольф, который сказал, что саудовские власти «запугивают» и используют ненормативную лексику, чтобы описать его. Микельсон также упомянул об убийстве Джамаля Хашогги, журналиста Washington Post, который был убит в 2018 году с одобрения наследного принца королевства, по словам представителей американской разведки, и намекнул на криминализацию гомосексуализма в Саудовской Аравии, где он карается смерть. .

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Комментарии Микельсона вызвали бурную реакцию ведущих игроков PGA Tour, почти все из которых публично отвергли новую альтернативную лигу. Рори Макилрой, четырехкратный победитель и один из самых уважаемых игроков Тура, назвал комментарии Микельсона «наивными, эгоистичными, высокомерными и невежественными».

Современники Макилроя, представители молодой династии, ныне представляющей профессиональную иерархию гольфа, также пренебрежительно отнеслись к комментариям, приписываемым 51-летнему Микельсону.

«Я делаю это не из-за денег, и это для меня единственное призвание поехать туда», — сказал 27-летний Джон Рэм о Супергольф-лиге. Рэм, который возглавляет рейтинг среди мужчин по гольфу, добавил: «Они забросали вас числами, которые должны произвести впечатление на людей. Я в этой игре из любви к гольфу, любви к игре и стремлению стать чемпионом».

Давний соперник Микельсона Тайгер Вудс также заявил о своей верности PGA Tour, который базируется в Америке. И комментарии Микельсон, возможно, укрепили ее поддержку как двух лучших игроков в гольф, Дастина Джонсона и Брайсон ДеШампу — Оба были уклончивы в отношении новой лиги, — объявили, что дотягиваются до тура.

Во вторник поздно вечером компания KPMG, предоставляющая профессиональные услуги и давний спонсор Mickelson, объявила о немедленном прекращении эффективных отношений с Mickelson.

Заявление Микельсона во вторник может быть попыткой предотвратить возможное отстранение от тура. Он сказал, что его действия всегда были «в интересах гольфа, моих товарищей по команде, спонсоров и болельщиков».

Он также отметил, что его замечания были «неофициальными комментариями, вырванными из контекста и без моего согласия».

Через несколько минут после того, как Микельсон опубликовал свое заявление, Шипнак, в Твиттереназвал утверждение Микельсона о том, что его комментарии нельзя публиковать, «полностью ложными».

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Хотя заявление Микельсона во вторник было запутанным, он, похоже, пытался доказать, что альтернативы PGA Tour не лишены достоинств.

«Гольф остро нуждается в переменах, — сказал он, — а настоящие перемены всегда предшествуют потрясениям». «Я всегда знал, что критика будет сопровождаться изучением чего-то нового. Я по-прежнему предпочитаю ставить себя в авангарде этого, чтобы вдохновлять на изменения, и брать публичные удары, чтобы выполнять работу за кулисами».

Микельсон, известный игрок, выигравший чемпионат PGA в 2021 году, обратился к спонсорам своей компании, которые, возможно, не захотят продолжать с ним отношения.

«Последнее, что я хотел бы сделать, — это пойти на компромисс в отношении них или их бизнеса, — сказал он, — и я дал им всем возможность приостановить или прекратить отношения», добавив: «Я верю в этих людей и компаний и всегда будет рядом с ними, с контрактом или без него».

Микельсон завершил свое выступление обсуждением своих побед и неудач.

«У меня было много успешных и полезных моментов, которыми я всегда буду дорожить, но я часто подводил себя и других», — сказал он. «За последние 10 лет я чувствовала давление и стресс, медленно влияющие на меня на более глубоком уровне. Я знаю, что была не в лучшей форме, и мне отчаянно нужно какое-то время, чтобы расставить приоритеты в отношении тех, кого я люблю больше всего, и поработать над тем, чтобы стать мужчиной, которого я хочу. быть.»

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