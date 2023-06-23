Фил Спенсер говорит, что у Minecraft нет версии для PS5, потому что Sony не отправила Microsoft Dev Kits

Босс Xbox Фил Спенсер обвиняет Sony в отсутствии оригинальной версии Minecraft для PlayStation 5. Во время пробной части Microsoft FTC Спенсер заявил, что Sony не хочет предоставлять Microsoft доступ к комплектам для разработки PlayStation 5 перед запуском консоли в 2020 году.

«Sony неохотно отправляла нам комплекты для разработки PlayStation 5 одновременно с отправкой их другим разработчикам, что ставило нас в невыгодное положение по сравнению с другими разработчиками», — сказал Спенсер. «Я думаю, что Sony могла отправить комплекты для разработки в Microsoft так же легко, как они отправили их любому другому издателю».

Sony неохотно отправляла нам комплекты для разработки PlayStation 5 в то же время, когда отправляла их другим разработчикам. «

В Minecraft на PS5 можно играть через версию для PlayStation 4, поэтому нельзя сказать, что геймеры PlayStation остались за пределами экосистемы Minecraft этого поколения. Эксперты отрасли Они также отмечают, что Xbox Series X | У S, похоже, нет собственной улучшенной версии Minecraft, которая ставит две платформы в равные условия.

Однако FTC утверждает, что Microsoft потратила три года с момента запуска PS5 на создание подлинной версии Minecraft для этой платформы. В ответ Спенсер сказал, что Xbox искала способы «максимизировать успех Minecraft».

В другом месте также обсуждался Minecraft Dungeons, и мы узнали, что в какой-то момент игра рассматривалась как потенциальная игра только для ПК. В итоге он появился на всех платформах.

Эксперимент Microsoft FTC уже раскрыл многое о внутренней работе индустрии видеоигр, о чем мы редко слышим иначе. Ранее в ходе сегодняшнего заседания мы узнали, что Starfield полностью отказалась от Xbox до приобретения Bethesda Microsoft. Чтобы узнать обо всем, что произошло, ознакомьтесь с нашим кратким изложением судебного процесса.

Логан Плант — внештатный писатель IGN, освещающий новости о видеоиграх и развлечениях. У него более семи лет опыта работы в игровой индустрии, а также второстепенные должности в IGN, Nintendo Wire, Switch Player Magazine и Lifewire. Вы можете найти его в Твиттере @LoganJPlant.