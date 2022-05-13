Фил Спенсер говорит, что Xbox должна «лучше оправдать ожидания» после задержек Starfield и Redfall

Размышляя над этим, его босс Фил Спенсер сказал, что Xbox должна «лучше соответствовать ожиданиям». Вчерашняя неожиданная задержка как для Starfield, так и для Redfall.

Сдвиг в обеих играх Bethesda в первой половине следующего года приводит к тому, что список игр для Xbox 2022 от сторонних производителей выглядит явно голым.

Адрес Spencer News Она сказала Такие решения были «сложными для команд, участвующих в матчах, и для наших болельщиков». Он продолжил: «Хотя я полностью поддерживаю предоставление командам времени для запуска этих замечательных матчей, когда они будут готовы, мы слышим отзывы.

Тизер-трейлер Starfield от Bethesda.

«Качество и стабильность ожидаются», — заключил Спенсер. «Мы будем продолжать работать, чтобы лучше соответствовать этим ожиданиям».

Starfield должна была выйти 11 ноября и должна была стать основной игрой для Xbox на это Рождество. Как и все игры для Xbox и Bethesda от первых разработчиков, она будет запущена непосредственно в подписке Xbox Game Pass.

И Starfield, и Redfall встречались в этом году на прошлогодней выставке Xbox и Bethesda Show. В то время исполнительный директор Bethesda Тодд Ховард Она сказала От Starfield: «Мы уверены в дате. В противном случае мы бы не объявили об этом».

Эти решения сложны для команд, участвующих в матчах, и для наших болельщиков. Хотя я полностью поддерживаю предоставление командам времени на выпуск этих замечательных игр, когда они будут готовы, мы слышим отзывы. Ожидается качество и последовательность, и мы будем продолжать работать, чтобы лучше соответствовать этим ожиданиям. https://t.co/mIfXGd3rui — Фил Спенсер (@XboxP3) 12 мая 2022 г.

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Хотя эти изменения даты выпуска являются последними в длинной череде задержек с выпуском видеоигр, фанаты Xbox указали, насколько невелика позиция Microsoft на 2022 год прямо сейчас.

Все внимание будет приковано к Microsoft на Xbox Show и Bethesda в следующем месяце, чтобы поддержать график выпуска.