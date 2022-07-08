Финалистке Элине Рыбакиной задают вопросы из России

Финалистка Уимблдона Элина Рыбакина представляет Казахстан с 2018 года, но ее рождение в Москве вызвало серьезные вопросы. (Фото Ши Донга/Getty Images)

Элине Рыбакиной пришлось уклоняться от вопросов о ее российском образовании в финале Уимблдона. Побежденная бывшая чемпионка Симона Халеп В их полуфинале.

23 года Рыбакина обыграла Халеп в двух сетахЭто резко прервало победную серию бывшего № 1 мира из 21 сета, начавшуюся с его победы на Уимблдоне в 2019 году.

ГРУСТНЫЙ: Теннисный мир замер после заявления Рафы Надаля и Ника Киргиоса.

‘Я не могу’: Ник Киргиос прервал пресс-конференцию после вопроса прессы

Хотя победа, несомненно, стала кульминацией многообещающей карьеры Рыбакиной, присутствие в финале уроженки Москвы, занявшей 17-е место, вызвало некоторое смущение.

Рыбакина представляет Казахстан с момента перехода в 2018 году и не имеет официальных связей с Россией или Российской федерацией тенниса.

Были подняты некоторые вопросы по поводу тотального запрета на участие в Уимблдоне игроков из России и Белоруссии после продолжающейся войны на Украине.

В свете текущих событий запрет был введен отчасти для того, чтобы не допустить неловкой ситуации для члена королевской семьи от Кейт Миддлтон, вручающей трофей российскому игроку в этом году.

Отвечая на вопрос о ее связях с Россией на пресс-конференции сразу после победы над Халеп, измученная Рыбакина сказала, что много лет представляла Казахстан и будет продолжать это делать.

«Я ответил на этот вопрос вчера, как я сказал вчера, теперь я могу сделать это снова, я давно играю за Казахстан, и я очень рад представлять Казахстан», — сказал он, когда его спросили, «представляет ли он Россию». . Все в этом матче.

«Они верили в меня, и не было вопросов о том, что я чувствую.

«Мой путь как казахстанского игрока уже был долгим. Я играл на Олимпиаде, играл в Кубке Федерации (за Казахстан), так что, кажется, я уже ответил об этом вчера.

Финалистка Уимблдона Элина Рыбакина рассказывает о своем русском происхождении

Тот же репортер продолжал давить на Рыбакину по этому поводу, хотя она и указывала, что Международный олимпийский комитет рассматривает возможность представлять Казахстан ничуть не меньше.

История продолжается

После того, как она дала приведенный выше ответ, репортер спросил ее: «В вашем сердце (вы) все еще чувствуете себя русской?»

Эта линия расспросов была встречена Рыбакиной с легким раздражением.

«Что ты имеешь в виду под чувством (это)? Я имею в виду, что я играю в теннис, поэтому мне нравится проводить здесь время», — ответил он.

«Я сочувствую игрокам, которые не могут быть здесь, но мне нравится играть здесь на самой большой сцене, я наслаждаюсь своим временем и стараюсь делать все возможное».

В свои 23 года Елена Рыбакина стала самой молодой финалисткой Уимблдона с 2015 года. (Фото Райана Пирса/Getty Images)

Рыбакина — самая юная финалистка Уимблдона после Карбине Мугурузы в 2015 году.

Халеп была сильно поддержана болельщиками Уимблдона, но не смогла противостоять коварному 17-му посевному.

«Я не знаю, как это описать, но это было действительно хорошо», — сказала Рыбакина позже.

«Обычно, конечно, у меня бывают взлеты и падения, и это происходит из-за нервов. Но сегодня я думаю, что был морально готов, я сделал все возможное, и это был потрясающий матч».

После объявления о том, что она находится в лучшей форме с момента победы в Лондоне в 2019 году, Халеп сказала, что ее соперница заслужила победу.

«Почему-то я думаю, что дала ей правильный мяч, чтобы играть и чувствовать себя комфортно на корте», — сказала Халеп.

«Но, как я уже сказал, вся заслуга принадлежит ей. Она заслужила сегодняшнюю победу благодаря тому, как я играл».

с агентствами

кликните сюда Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех последних и потрясающих новостей из Австралии и всего мира.