Финалист Гран-при 2021 по фигурному катанию

Отборочные матчи к финалу Гран-при 2021 года среди мужчин, женщин и парных танцев на льду. В финале, который пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке, участвуют шесть лучших в каждой из шести осенних серий Гран-при. Обычно лучший показатель конкуренции за перспективы на олимпийские медали …

мужчины

Юма Кагеяма (Япония) — 30 очков

Шума Оно (Япония) — 28

Винсент Чу (США) — 28

Натан Чен (США) — 26

Михаил Коляда (Россия) — 26

Джейсон Браун (США) — 24



Кагеяма, 18-летний бронзовый призер чемпионата мира, был единственным человеком, выигравшим обе гонки на Гран-при этой осени. Но он занял четвертое место в мире по количеству очков в этом сезоне, отстав от лидера Чена на 20,77 балла. Соединенные Штаты в третий раз вывели троих в финал Гран-при. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю Он пропустил сезон Гран-при из-за травмы лодыжки.

женщины

Камила Валеева (Россия) — 30

Анна Щербакова (Россия) — 30

Елизавета Туктамышева (Россия) — 26

Каори Сакамото (Япония) — 24

Малия Хурмих (Россия) — 24

Алёна Костуная (Россия) — 24

Россия — первая страна, занявшая пять мест в любой дисциплине в истории финала Гран-при (с 1995 года). Четверо россиян тренируются Этери Тутберидзево главе с 15-летней Валеевой, которая в этом сезоне набрала самый высокий результат в мире — 35,93 балла. На стадионе нет очередной угрозы олимпийской медали России в Александра Трусова, который притормозил из-за травмы и пропустил Гран-при. Американки не участвуют в финале Гран-при за олимпийский год второй раз подряд. Ни одна американка никогда не поднималась на подиум Гран-при за сезон впервые.

Пары

Анастасия Мишина / Александр Галиамов (Россия) — 30

Суй Вэньцзин/Хан Конг (CHN) — 30

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 28

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 26

Дарья Павлюченко/Денис Ходикин (Россия) — 26

Рико Миура/Рюичи Кихара (Япония) — 24

Россия побила рекорд по участию пар в финале Гран-при с четырьмя во главе с Мишиной и Галиамовым, которые в прошлом сезоне стали самыми молодыми чемпионами мира за более чем 30 лет. Суй и Хан, серебряные призеры недавних Олимпийских игр и чемпионатов мира, все еще могут быть олимпийскими фаворитами, учитывая, что они будут на льду дома в феврале. Миура и Кихара — первый японский дуэт, прошедший квалификацию в финал с 2011 года, что повысило шансы страны на борьбу за медаль олимпийской команды. В последний раз американская пара выходила в финал в 2015 году.

танцы на льду

Габриэлла Пападакис/Цицерон облака (Франция) — 30

Виктория Синцинна/Никита Кацалапов (Россия) — 30

Мэдисон Хаббл/Закари Донохью (США) — 28

Пайпер Джилл/Поль Пуаре (Канада) — 28

Мэдисон Чак/Эван Бейтс (США) — 26

Шарлин Дженнард/Марко Фабри (ITA) — 26

Пападакис и Чизрон, четырехкратный чемпион мира, и Сеницына и Кацалапов, чемпион мира, встречаются впервые после чемпионата Европы в январе 2020 года, когда россияне потерпели свое единственное поражение в этом олимпийском цикле. В этом сезоне французы трижды соревновались и набрали три самых высоких балла в мире. США в седьмой раз подряд поместили в финал несколько танцевальных пар.

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