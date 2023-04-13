sport

Финалист Открытого чемпионата Франции Рууд потерпел поражение в Монако от квалификации Штруффа.

13 апреля, 2023
Boleslava Sokolova

Финалист Открытого чемпионата Франции Каспер Рууд выбыл из турнира «Мастерс Монте-Карло» в четверг после поражения со счетом 6:1, 7:6 (8/6) в третьем раунде немцу Яну-Леннарду Штруффу, который обыгрывал норвежца во всех трех случаях. познакомился с ним.

100-й Стров, участвовавший в квалификации, в четвертьфинале сыграет с россиянином Андреем Рублевым, после того как последний обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7/4), 6:2.

Рууд одержал девять побед подряд на грунте – он выиграл в Гштааде в июле прошлого года и в Эшториле в прошлое воскресенье – но в Монако выглядел недосягаемым.

Четвертая ракетка мира, которая также дошла до финала US Open в прошлом году, сохранила два матчбола и вернулась со счетом 5-2, чтобы выйти вперед со счетом 6-5 во втором сете, но Струфф сравнял счет.

Затем у немца была трудная серия — Рууд спас свой третий матчбол — когда он отыграл норвежца и вышел в четвертьфинал.

Радд был не единственным проигравшим в отборочном турнире Большого шлема, который вылетел из последних 16.

Маттео Берреттини, проигравший Новаку Джоковичу в финале Уимблдона-2021, снялся с турнира из-за проблемы с мышцами, которую итальянец испытал в марафонской победе в трех сетах над Франсиско Сирондоло в среду.

Отказ Бретиньи позволил датчанину Хольгеру Рону, занявшему девятое место, впервые выйти в четвертьфинал турнира.

19-летний игрок сыграет с победителем матча между находящимся в форме россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, который все еще пытается восстановить свою физическую форму после длительного перерыва из-за разрыва связок голеностопного сустава в полуфинале прошлогоднего Открытого чемпионата Франции. против Рафаэля Надаля.

Соотечественнику Беретини Янику Синеру повезло больше, поскольку он спас матчбол перед победой над поляком Хубертом Гуркачом 3-6, 7-6 (8/6), 6-1.

READ  «К черту Путлер, к черту войну», — звезда российского футбола, гей, резко критикует президента Владимира Путина в социальных сетях.

21-летний Синнер, скорее всего, встретится с легендарным сербом Новаком Джоковичем, который позже в четверг сыграет с итальянцем Лоренцо Мусетти, занявшим 16-е место.

«Мне нужна была такая спичка», — сказал Синнер.

«Сейчас я в ритме.

«Я пока не в лучшей форме, но прогрессирую каждый день».

Стефанос Циципас, финалист Открытого чемпионата Франции 2021 года, блистал во время своего матча третьего круга, когда грек победил чилийца Николаса Жарри со счетом 6:3, 6:4.

Циципас ждет победителя матча между американцем Тейлором Фрицем и Иржи Личкой из Чехии.

г/кд/пи/iwd/dmc

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *