Финалист Открытого чемпионата Франции Рууд потерпел поражение в Монако от квалификации Штруффа.

Финалист Открытого чемпионата Франции Каспер Рууд выбыл из турнира «Мастерс Монте-Карло» в четверг после поражения со счетом 6:1, 7:6 (8/6) в третьем раунде немцу Яну-Леннарду Штруффу, который обыгрывал норвежца во всех трех случаях. познакомился с ним.

100-й Стров, участвовавший в квалификации, в четвертьфинале сыграет с россиянином Андреем Рублевым, после того как последний обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7/4), 6:2.

Рууд одержал девять побед подряд на грунте – он выиграл в Гштааде в июле прошлого года и в Эшториле в прошлое воскресенье – но в Монако выглядел недосягаемым.

Четвертая ракетка мира, которая также дошла до финала US Open в прошлом году, сохранила два матчбола и вернулась со счетом 5-2, чтобы выйти вперед со счетом 6-5 во втором сете, но Струфф сравнял счет.

Затем у немца была трудная серия — Рууд спас свой третий матчбол — когда он отыграл норвежца и вышел в четвертьфинал.

Радд был не единственным проигравшим в отборочном турнире Большого шлема, который вылетел из последних 16.

Маттео Берреттини, проигравший Новаку Джоковичу в финале Уимблдона-2021, снялся с турнира из-за проблемы с мышцами, которую итальянец испытал в марафонской победе в трех сетах над Франсиско Сирондоло в среду.

Отказ Бретиньи позволил датчанину Хольгеру Рону, занявшему девятое место, впервые выйти в четвертьфинал турнира.

19-летний игрок сыграет с победителем матча между находящимся в форме россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, который все еще пытается восстановить свою физическую форму после длительного перерыва из-за разрыва связок голеностопного сустава в полуфинале прошлогоднего Открытого чемпионата Франции. против Рафаэля Надаля.

Соотечественнику Беретини Янику Синеру повезло больше, поскольку он спас матчбол перед победой над поляком Хубертом Гуркачом 3-6, 7-6 (8/6), 6-1.

21-летний Синнер, скорее всего, встретится с легендарным сербом Новаком Джоковичем, который позже в четверг сыграет с итальянцем Лоренцо Мусетти, занявшим 16-е место.

«Мне нужна была такая спичка», — сказал Синнер.

«Сейчас я в ритме.

«Я пока не в лучшей форме, но прогрессирую каждый день».

История продолжается

Стефанос Циципас, финалист Открытого чемпионата Франции 2021 года, блистал во время своего матча третьего круга, когда грек победил чилийца Николаса Жарри со счетом 6:3, 6:4.

Циципас ждет победителя матча между американцем Тейлором Фрицем и Иржи Личкой из Чехии.

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