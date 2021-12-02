Финал Гран-при был отменен после того, как Япония закрыла границы

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ТОКИО (Рейтер) — Финал Гран-при Японии по лыжным видам спорта, одно из главных событий, предшествующих зимним Олимпийским играм, был отменен после того, как страна закрыла свои границы для неяпонских посетителей, сообщила в четверг Японская лыжная ассоциация. .
Япония предприняла одни из самых жестких шагов в глобальном масштабе, закрыв свои границы для новых иностранных прибытий примерно на месяц в свете появления новой альтернативы коронавирусу — Omicron. Подробнее
Финал Гран-при, который был запланирован на 9-12 декабря в западном городе Осака, рассматривается как важный шаг на пути к зимним Олимпийским играм, которые состоятся 4-20 февраля в Пекине.
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«В свете того, что правительство приостановило въезд для посетителей из других стран, о чем было объявлено 29 ноября, мы должны отменить», — говорится в заявлении фонда.
Среди участников мужских соревнований были американцы Натан Чен, Винсент Чу и Джейсон Браун, а также россиянин Михаил Коляда, а также японцы Юма Кагеяма и Шума Оно.
В женском одиночном разряде должны были выступить японка Каори Сакамото и пять российских фигуристок.
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Репортаж Эйлин Лиз. Редакция Питера Резерфорда
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