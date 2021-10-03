Финал женского командного чемпионата мира ФИДЕ: Россия подтвердила превосходство над Индией

В обоих турах финала командного чемпионата мира среди женщин в испанском Сиджесе Россия обыграла Индию со счетом 2,5: 1,5 и 3: 1. Если рассматривать полурапид как исторический континуум, эта победа является второй победой России после предыдущей победы в чемпионате 2017 года.

Впервые в турнире Индия выиграла медаль, серебро – престижный приз за хорошую игру в турнире до финала. До финала Индия проиграла всего один матч за всю серию.

Первоначальные трудности на досках с черными фигурами дорого обошлись Индии в обоих раундах, поскольку они давили на игроков на других досках, заставляя их забивать, и команда не могла восстановиться. Гроссмейстер Катерина Лагно показала выдающуюся игру для России, выиграв свои партии в обоих раундах, продемонстрировав столь необходимый авторитет в командных соревнованиях. Гроссмейстер Дронавалли Харика обыграл гроссмейстера Александру Корячкину в первом туре черными фигурами, что стало единственным ярким пятном для Индии в финале.

Как посмотреть?

Игры командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин можно найти здесь. Живой комментарий всех туров будет транслироваться на Chess.com/tv.

Прямая трансляция одного из туров. Смотрите все прямые трансляции youtube.com/chess.



Традиционно во время эпидемий гроссмейстер Сергей Руплевский и гроссмейстер Абхиджит Кунде начинают матч с кулачного боя. Фото: Ники Рига / Бой.

Россия начала отдавать предпочтение финалу с тремя гроссмейстерами в своих рядах и наивысшим рейтингом Эло на всех досках. Однако, как и в большинстве игр, сумма личных сильных сторон игроков команды не всегда равна ее сумме, и Индия может быть оптимистичной, потому что ее игроки продемонстрировали боевой дух и находчивость до финала.

Раунд 1: Россия обыграла Индию со счетом 2,5-1,5

Когда игры перешли к ранней средней игре, финалы первого раунда начали готовиться одинаково для обеих команд. Россия имела преимущество в третьей группе благодаря Лакхнау, который, казалось, с самого начала проявил хорошую инициативу против IM. Paco Kulkarni, из модного варианта защиты глаз caro. На четвертой доске WGM Mary on Gomes, похоже, создала хороший уровень против IM Алины Кашлинской из-за медленного открытия Reddy.

Остальные две игры были одинаково готовы. На верхней доске Горячкина была удивлена ​​вариацией солдатской жертвы гроссмейстера Дронавалли Харики. Гроссмейстер Александра Костениу оказалась в позиции против WGM Vaishali. Итак, были доски, за которые обе команды были счастливы и волновались!

Напряженный момент одного из финальных раундов. Фото: Ники Рига / Бой.

Когда не было компьютеров для обучения теории шахматных дебютов, некоторые дебюты были отмечены шахматными экспертами как «звуковые», в основном из-за солдатской структуры, возникшей в начале средних партий. Вариант защиты глаз Каро, применявшийся Кулкарни против Лакхнау – 4 … Nf6 5.Nxf6 exf6- Даже в конце 80-х он был осужден как «плохой». Но этот вариант разрабатывался в течение последних нескольких лет и представлялся как играбельный, что немало благодаря всестороннему развитию шахматных машин, хотя все еще рассматривается с намеком скептицизма. Но неудивительно, что Кулкарни принял это в этой игре, потому что многие из лучших индийских игроков использовали его.

Кроме того, в командном чемпионате, когда сильные команды (Эло или другие) хотят преодолеть сопротивление, не принимая на себя слишком большого риска, тенденция должна быть простой, чтобы «держать под контролем»: играйте твердыми, надежными дебютами обоих цветов и придерживайтесь правил принцип «выиграть белыми фигурами и черными фигурами» Ничья ». Работая с логикой сверху вниз, оппоненты с низкими показателями, как правило, разыгрывают острые дебюты – даже если они не совсем правильные, – побуждая «хитрых» игроков играть более тактически и остро, чтобы создавать возможности.

Кулкарни попытался активно сыграть черными, но его дебютная партия быстро потерпела неудачу. По ходу игры стало ясно, что у Лакхнау появилось серьезное преимущество: Черная Ипотека на стороне Кинга появилась заранее:

Поскольку игра была тяжелой для Индии, Гомес, казалось, был лучшим выбором для равного успеха, развивая свое преимущество в ранней середине игры и одержав победу над Кашлинской:

Кашлинская, энергичный защитник из сложной ситуации. Фото: Ники Рига / Бой.

В этот момент игра Вайшали, казалось, шла к ничьей, так как результат не представлял для белых особой опасности. Но допустила ошибку в тактическом недосмотре:

Как ни странно, на этапе чемпионата Вайшали тоже ошибся с поворотом и небольшим отрезком и проиграл Костени.

Когда игра Костенюка подходила к концу, победа России казалась неизбежной, поскольку у Лакхнау было огромное преимущество над Кулкарни. Но боевой дух Харики принес солидную победу над Корячкиной.

Харика – единственный лидер в этой индийской женской команде, единственный гроссмейстер и Эло Доппер. Он отличился на онлайн-олимпиаде пару недель назад и был основным хозяином индийской команды в отсутствие гроссмейстера Конеру Хампи. Его партия с Корячкиной казалась равной, потому что Харика использовала острый дебютный вариант:

Можно догадаться, что причиной провала Корячкиной в игре стала усталость, и такая конструкция вынуждала игроков сыграть более десяти партий всего за шесть дней.

Харика – надежная рука Индии в командных матчах. Фото: Ники Рига / Бой.

Раунд 2: Россия обыграла Индию 3: 1



Все началось для них не лучшим образом, так как Индии нужно было выиграть второй раунд, чтобы добиться тай-брейка. Что касается IM, открытие экзаменов черными фигурами казалось постоянной проблемой для команды. Полина Шувалова из четвертой группы поспешила указать на трудности в варианте аналогичной защиты Гомеса «Кон». Опять же, как и Кулкарни в первом раунде, Гомес столкнулась с трудной ситуацией в начале раунда, оказав давление на других своих товарищей по команде:

Полина Шувалова – важный стартер для команды во втором туре. Фото: Ники Рига / Бой.

До победы Шуваловой Костенюк-Вайшали относительно быстро вышла вничью. На верхней доске, обратная удаче, Харика избежала тревожных моментов на протяжении всей игры:

Когда золотая медаль для команды почти не за горами, Лакхнау стабильно играл в длинном и последнем матче турнира и сильно подтолкнул ММ Таню Сачдев в попытке выиграть для команды:

Все игры – финалы

В женском командном чемпионате мира ФИДЕ 2021 года участвуют 12 команд, представляющих шахматные страны со всего мира. Событие проходило с 27 сентября по 2 октября и транслировалось на Chess.com.

Связанный: