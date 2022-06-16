Финал Кубка Стэнли-2022: шансы Avalanche vs. Lightning, выбор НХЛ, прогнозы на первую игру от модельного хоккея

Андрей Василевский многого добился в НХЛ с тех пор, как в 2014 году дебютировал за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Тампа-Бэй за второй подряд Кубок Стэнли в прошлом году. Василевский делает последний шаг к своей третьей короне подряд, когда Лайтнинг в среду посетит «Колорадо Эвеланш» на первую игру финала Кубка Стэнли 2022 года.

Матч открытия назначен на Ball Arena в 20:00 по восточному времени. Колорадо является фаворитом со счетом -150 (рискнул 150 долларов, чтобы выиграть 100 долларов) в последнем коэффициенте лавина против молнии от Caesars Sportsbook, при этом было забито менее шести голов. Прежде чем сделать выбор между молнией и лавиной, Ознакомьтесь с нашими прогнозами НХЛ в форме отображения SportsLine..

Модель имитирует каждую игру НХЛ 10 000 раз. Выходит в финал Кубка Стэнли 2022 года в раунде 23-18 с наивысшим рейтингом. Боковые выборы НХЛ. Любой, кто следовал за ним, видел прибыльную прибыль.

Теперь у модели есть своя доля Авс против Молнии. Можете ли вы Посетите SportsLine сейчас для выбора. сюда НХЛ шансы И тренды ставок на Lightning vs. Avs:

Лавина против. Линия молниеносных денег: Колорадо -150, Тампа-Бэй +130

Avalanche vs. Lightning Plus: 6 задач

Линия Avalanche vs. Lightning Imp: Колорадо -1,5 (+170)

Билеты на Avalanche vs. Lightning: Посмотреть билеты на StubHub

Коулун: Avalanche дома в этом сезоне 37-7-4, включая плей-офф

ТБ: команда Лайтнинг выиграла 13-3 в последних 16 плей-офф в качестве аутсайдера

Избранная игра | Колорадо Эвеланш vs Тампа Бэй Лайтнинг

Почему лавина может победить

В ростере «Колорадо» нет недостатка в огневой мощи: в 16 из 21 плей-офф забит хотя бы один гол. У девяти разных участников Avalanche были выигрышные номера в игре, и двое, которые сделали это несколько раз, были статистами в середине сезона. Артури Ликонен, который был приобретен из Монреаля 21 марта, делит первое место с тремя победителями матчей, а у Эндрю Коглиано, приехавшего в тот же день из Сан-Хосе, есть пара.

У Ликонена был талант хвастаться в большом постсезонном периоде: половина из его 12 голов в плей-офф были победными. 26-летний финн, левый вингер, забил два гола в четырехматчевом матче «Колорадо» с «Эдмонтоном» в финале Западной конференции и делит третье место в команде с шестью играми в этом постсезонье. Натан Маккиннон входит в число лидеров лиги с 11 голами и не набрал ни одного очка всего в двух из 14 плей-офф в Avalanche.

Почему молния может победить

Василевский был далек от своего обычного поведения после сезона против «Торонто» в первом раунде, пропустив три или более голов в каждой из своих первых шести игр. Но 19-й общий выбор на драфте НХЛ 2012 года вернулся в форму, когда «Мэйпл Лифс» забили гол в победной игре 7 и продолжили ограничивать Флориду, которая первой забила в регулярном сезоне с 337 счетами, до трех против четырех. — Игра зачистки второго тура. «Нью-Йорк Рейнджерс» девять раз обыграли Василевского со счетом 2:0 в финале Восточной конференции, но вратарь забил только пять голов во втором тайме, а «Лайтнинг» выиграли следующие четыре поединка.

Еще один член команды, который, кажется, находится в своем обычном игровом режиме, — Никита Кучеров. 28-летний российский правый вингер был лучшим бомбардиром лиги за последние два сезона и в среду занял четвертое место, набрав 23 очка в 17 играх.

Как работает выбор между молнией и лавиной

Модель SportsLine основана на совокупных показателях, в которых команды объединяются, чтобы забить 7,1 гола. Он также говорит, что один аспект денежной линии имеет всю ценность. Выбрать можно только в SportsLine.

Так кто же победит Лайтнинг против Лавины в первой игре финала Кубка Стэнли 2022 года? И на какой стороне денежной линии вся ценность? Посетите SportsLine сейчас, чтобы узнать, на какую сторону серии Avalanche vs Lightning Money перейти, и все это с помощью усовершенствованной модели, которая смоделировала этот матч 10 000 раз..