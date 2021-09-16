Финал онлайн-олимпиады ФИДЕ: победа России

В среду, 15 сентября, шахматы многих любителей шахмат по всему миру кружат, поскольку это финал онлайн-олимпиады ФИДЕ 2021 года. Некоторые считают, что их любимая команда выйдет в финальную стадию соревнований, а другим нравится шоу и отличные комментарии.

Насколько нам известно, США и Россия вышли в финал и, честно говоря, обе являются одними из лучших команд мира.

Итак, давайте узнаем подробнее, как проходили финалы!

Как посмотреть?

Игры на выбывание онлайн-олимпиады ФИДЕ можно найти на нашей платформе прямых трансляций: в игровые дни комментарии экспертов доступны на Chess.com/TV.

Прямая трансляция финала. Смотрите все прямые трансляции youtube.com/chesI

В первом раунде мы увидели невероятно жаркие бои. На первой доске у гроссмейстера Джеффри Сонга были белые фигуры против гроссмейстера Даниэля Дубо. Последние в наши дни играют на так называемом «Дубов Дарш».

Американский гроссмейстер решил сделать ставку на сторону ферзя несколько авантюрно, и Дупви усилил давление на короля Сионга, а затем пожертвовал несколько ходов. Сионг пожертвовал, решил отказаться от Queens of Trade, сыграл осторожно и сыграл последнюю игру: ничью на одной из досок.

На второй доске гроссмейстер Владислав Артемьев выиграл игру превосходного уровня у гроссмейстера Рэя Робсона, сначала схватив солдата, но постепенно меняясь. Посмотрим ниже!

Гроссмейстер Авандер Лян забил очко гроссмейстеру Андрею Есипенко. Временами черные были близки к ничьей, но в итоге белые выигрывали. Что касается двух женских досок, баланс сохранялся для них обоих: гроссмейстер Александра Костеник нарисовала IM Nazi Bikits, а IM Полина Шувалова нарисовала WGM Талию Сервантес.

Наконец, последний претендент на женскую шахматную корону, гроссмейстер Александра Корячкина, черными фигурами набрала полное очко против гроссмейстера Ирины Круш, что принесло сборной России общую победу со счетом 3,5–2,5.

На 3 и 4 досках команды обменялись победами подряд. Год!

Между тем в стартовой игре с Сеонгом Дубов занял потрясающую позицию, одержал победу и продолжил давление. Однако Сон практически идеально защищался и сумел спасти игру, выиграв ничью. Итак, теперь счет матча 1,5-1,5.

На второй доске гроссмейстер Дариуш Сверч имел огромное преимущество над Артемьевым и тоже выиграл солдата, но снова победила защита: Артемьев убежал и нарисовал черными фигурами. 2-2!

Остальные партии закончились вскоре после этого: гроссмейстер Катерина Лагно и IM Анна Затонских сыграли вничью на пятой доске, а WGM Лея Гарифуллина обогнала Сервантеса на последней доске.

Великолепная вторая игра гроссмейстера Александры Костенаук помогла его команде выиграть Олимпиаду! Фото Марии Эмилиановой / chess.com.

В итоге Россия снова выиграла раунд со счетом 3,5: 2,5, а в финале выиграла 2: 0! Конечно, сейчас российские болельщики должны быть в Cloud Nine, и у них есть все основания так думать, ведь они играют в увлекательные шахматы на протяжении всего турнира.

Но и американская команда показала фантастические шахматы – ведь это лучший матч и может быть только один победитель.

Надеюсь, вам понравилась Олимпиада, и мы скоро увидимся на следующих мероприятиях!

Все игры от конца до конца

Онлайн-олимпиада ФИДЕ, главное онлайн-шахматное событие для национальных команд, проходит на сервере Chess.com с 20 августа по 15 сентября. Играют более 1000 участников и 153 команды со всего мира.

Каждая команда состоит из шести игроков, включая как минимум двух женщин, игрока как минимум 20 лет или меньше и женщину как минимум 20 лет или меньше. Ограничение по времени для всех матчей увеличено на 15 минут на игру и пять секунд на ход.

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