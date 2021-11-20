Финал ATP: Каспер Рууд будит Андрея Рублева в преддверии выхода Норвегии в полуфинал | новости тенниса

Каспер Радд завершил свой четвертьфинальный состав ATP Finals в пятницу, организовав встречу с действующим чемпионом Даниилом Медведевым, победив Андрея Рублева со счетом 2-6, 7-5, 7-6 (5).

22-летний норвежец квалифицировался вторым в зеленой группе с первым номером в мире Новаком Джоковичем, который позже встретится с Кэмероном Норри в Турине и сразится с Александром Зверевым за место в финале.

В своем дебюте на турнире Радд отыгрался после первого поражения от Джоковича и обыграл Нури, а затем Рублева, смакуя перспективу встречи с Медведевым.

«Я наслаждаюсь моментом», — сказал Радд. «Я с нетерпением жду завтрашнего дня. Это будет еще один тяжелый бой, сегодня будет другой игрок, но он один из лучших игроков в мире. Он зарекомендовал себя как один из лучших игроков за последние два или три года. годы.

«Я играл против него дважды и проиграл оба, но я немного знаю, с чем мне предстоит столкнуться, и это будет интересный вызов».

Пятничный матч стал четвёртым по серии пенальти, пятый игрок мира Рублев лидировал после победы в четырёх предыдущих матчах над Руудом.

Россиянин, как следует, забил кровью, рано сделал двойной брейк и уверенно закрепил дебютный сет, выиграв 92% очков на первой подаче.

Радд, который пришел из отсталой группы, чтобы обыграть Нури в среду, выглядел в затруднительном положении, когда он был сломлен в начале второго. Однако он стал более храбрым, забравшись на сетку, чтобы прорваться прямо.

Эта храбрость была вознаграждена во втором сете, поскольку Род нашел способ отослать грозного Рублева и дал себе шанс сразиться с Медведевым.

Брейк стал зеркалом предыдущего сета: Рублев сломал 3: 2, только Радд сразу же сравнял счет с брейком. Группа отправилась на достаточно захватывающий тай-брейк, когда Род заполучил свое место в четвертом раунде головой.

Что бы ни случилось в полуфинале в эти выходные, это был отличный год для Радда, который выиграл пять титулов в одиночном разряде и достиг своего высшего мирового рейтинга — восьмого места в прошлом месяце.

(Отчетность Кристиана Рэднеджа; редактирование Шриватсы Шридхара)

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