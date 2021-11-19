Финал ATP 2021 — Даниил Медведев избегает паники Янника Шенера, чтобы сохранить свою победную серию в преддверии полуфинала.

Даниил Медведев сохранил два матч-пойнта, чтобы победить Янника Сенера со счетом 6: 0, 6-7 (5), 7-6 (8) в финале ATP, когда россиянин готовится сразиться с Андреем Рублевым или Каспером Руудом в полуфинале.

Победа Саши Зверева над Хубертом Гуркачем ранее в тот же день означала, что это был резкий матч, поскольку Медведев обеспечил себе место в полуфинале, а Шенер уже вышел в качестве первого выбора, чтобы заменить травмированного Маттео Берреттини.

Сенер ошеломил итальянских болельщиков победой над Гуркашем с красным набором очков во вторник, но 20-летнего футболиста не повторилось, так как Медведев выглядел немного странно и все еще был достаточно хорош, чтобы победить.

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Номер два в мире предпочел подавать первым, и это решение окупилось, поскольку он сломал Синнера в первом матче матча после проигрыша на своей любимой площадке.

Медведев держал ногу на педали акселератора и сделал двойной брейк, когда Сенер изо всех сил пытался прорваться к преимуществу 3: 0 после всего лишь 11 минут игры в Турине.

Тройной брейк дал Медведеву преимущество 5: 0, что обеспечило комфортную игру в стартовом сете, иллюстрируя масштаб проблемы, с которой сталкивается Сенер против чемпиона US Open.

К радости болельщиков, Синнер выиграл свой первый матч на 33-й минуте, чтобы попасть в пластину в начале второго сета, но использовал это, чтобы набрать обороты и вывести Медведева со счетом 3: 1.

Однако Медведев сразу остановил поток ошибок и в следующем возобновил вторую половину. Синнер перегруппировался и провел следующие три матча на дежурстве, чтобы обеспечить тай-брейк, когда он взял второй сет.

Двойная ошибка на брейк-пойнте привела к тому, что Сенер вывел в решающей партии преимущество со счетом 3: 2, поскольку Медведев забил серию безрассудных подач во второй раз. Однако россиянин увеличил счет 4: 4, так как третий сет завершился тай-брейком, который Медведев решил, удержав два матч-пойнта.

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