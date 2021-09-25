Финал PRO Chess League: гиды по победам России

Пятница, 24 сентября, стала одним из самых ожидаемых и захватывающих дней в году для любителей шахмат – и финал 2021 PRO Chess League Arena Royal не разочаровал!

Как известно тем, кто следил за прошедшими днями мероприятия, финалистами стали епископы Св. Луи Арка и Гиды России. Команды, набравшие наибольшее количество очков в этих двух соревнованиях, поэтому любому шахматному энтузиасту определенно приятно видеть их столкновение в финале.

Тем не менее, шахматы по-прежнему были захватывающими: третье место между единорогами Калифорнии и Индии. Йоги заняли две невероятно сильные команды, полные молодых талантливых соперников.

В восторге? Давайте погрузимся и посмотрим, как прошел день!

Как посмотреть?

Арена PRO Chess League Arena Royale пройдет с 16 по 24 сентября, и в ней будут разыграны призы на сумму более 100 000 долларов США. Команды последовательно продвигаются по клубным площадкам и турнирам, чтобы в конечном итоге выиграть титул Королевского чемпиона PRO Chess League Arena 2021 года. Игры и комментарии будут транслироваться на Chess.com/tv.

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Матч за третье место: йоги обыграли единорогов

Калифорнийские единороги и индийские йоги противостояли друг другу в битве за третье место. Как и в полуфинале, команды сыграют четыре раунда друг против друга, поэтому каждый игрок калифорнийской команды встретится с каждым игроком индийской команды.

Две ничьи и одна победа для каждой команды в первом раунде: GM Даниэль Народицкий набрал целое очко против гроссмейстера Раунака Сатвани, а гроссмейстер Арвинд Чидамбарам выиграл партию у гроссмейстера Звиада Изория. Игроки из Калифорнии GM Pathur Jobawa и IM Christopher U сыграли вничью в двух других матчах с GMS Karthikeyan Murali и Vidy Gujarati соответственно. Таким образом, раунд закончился со счетом 2: 2.

Однако в следующем раунде индийские йоги повели со счетом 3: 1: Чидамбарам победил Народицкого, Сатвани победил Исорию, а Видит Джопава. Однако Ю смог скрасить день своей команды, забив все очко Мурали.

Йоги снова выиграли третий раунд с тремя решающими поединками (самый боевой матч, правда?): Мурали стал сильнее Народицкого, а Чидамбарам выиграл в третий раз подряд. И снова единороги смогли снова ударить по доске: Джобава победил Сатвани. Однако итоговый счет 2,5-1,5 должен был порадовать поклонников йоги.

МГ Арвинд Чидамбарам выиграл три важных игры для йогов. Фото Марии Эмилиановой / chess.com. Наконец, в финальном раунде команда Калифорнии выиграла один раунд: три партии были сыграны вничью, но Джобава выиграл партию у Чидамбарама со счетом 2,5-1,5.

В результате индийские йоги заняли третье место в самом сложном соревновании, что является потрясающим достижением для любой команды. Поздравляю их, впереди были большие шахматы!

Финальный матч: гиды России убили епископов арки Сент-Луиса

На онлайн-олимпиаде, завершившейся две недели назад, Россия в финале обыграла США. Поэтому так интересно выглядит то, что в финале этого онлайн-турнира российская команда встретилась с американской командой! Повторится ли история на этот раз?

В первом раунде матча Россия установила уверенный старт со счетом 3: 1: GM. Алексей Сарана победил номер два в мире гроссмейстера Фабиано Каруана и значительно продвинул российскую команду. Эта игра действительно одна: сначала Сарана упускает победу, затем полностью проигрывает, а затем Карувана … пропускает мат за один ход. Мы увидим это ниже!

Гроссмейстер Ян Непомнячи, который встретится с гроссмейстером Магнусом Карлсеном на чемпионате мира в конце этого года, поддержал своего товарища по команде победой над гроссмейстером Джеффри Сионгом. Две другие игры завершились вничью, обеспечив России комфортную победу в туре.

Гроссмейстер Алекси Сарана победил Карувану в первом раунде со счетом 3,5 / 4. Фото Марии Эмилиановой / chess.com.

В следующем раунде те же игроки, GMS Сарана и GM Непомнячи, снова принесли победу своей команде, поскольку они оба выиграли свои игры и победили GMS Уэсли Чо и Линейного Домингуса. Сеонг уменьшил урон архиепископам, победив гроссмейстера Евгения Томашевского, но в оставшейся четвертой партии Россия снова выиграла раунд: 2,5-1,5.

В целом говорят, что двух игроков в фантастической форме обычно достаточно для победы в любом командном зачете. Что ж, в России так и было: в третьем раунде снова выиграли и GMS Sarana, и Непомнящий! Они превзошли Чо и Домингеса соответственно. Однако на этот раз команда Сент-Луиса не провалила раунд, потому что Каруана и Сеонг Домашевски и гроссмейстер Максим Чиков нокаутировали своих товарищей по команде.

К концу третьего тура окончательный результат был очевиден: Россия победила.

Гроссмейстер Ян Непомнячи с результатом 3,5 из 4 помог России выиграть финал. Фото Марии Эмилиановой / chess.com.

Однако в последнем туре архиепископы устроили фантастическую борьбу, в итоге выиграв 2,5: 1,5: на этот раз три партии были сыграны вничью, при этом они выиграли у Томашевского.

Россия празднует еще одну яркую победу, а архиепископы Сент-Луиса (занявшие первое место в этом соревновании) должны были довольствоваться вторым местом.

Российские болельщики обязательно должны поблагодарить гроссмейстеров Яна Непомнящего и Алексея Сарана, которые набрали по 3,5 из 4, и команда выиграла финал. В частности, Сарана проделал фантастическую работу: его классический рейтинг 2635 – очень сильный игрок, но победив Каруану, так что, а Домингес выиграл три игры подряд, любой игрок в мире гордился бы. Потрясающее исполнение!

А теперь давайте посмотрим на настоящую драматичную игру первого раунда между гроссмейстерами Сараной и Каруваной.

Надеюсь, вам понравилось освещение финала, и вы с нетерпением ждете следующих событий!

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