Финансовые результаты Omnicom за первый квартал показали снижение выручки на 3,41 миллиарда долларов после выхода России.

Нью-йоркская холдинговая компания Omnicom Group (OMG) вчера представила финансовые результаты за первый квартал после закрытия фондового рынка. Выручка компании, в портфель которой входят такие крупные агентства, как BBDO Worldwide, TBWA Worldwide, DDB Worldwide и Omnicom Media Group, упала на 0,5% из-за связанных с войной сборов в Украине и решения компании прекратить все операции в России в начале этого года. Отчетность по результатам первого квартала отражает бизнес российской компании только до конца февраля.

Председатель и главный исполнительный директор OMG Джон Рен начал разговор с инвесторами во вторник днем, признав продолжающуюся борьбу. «Наше внимание по-прежнему сосредоточено на безопасности и благополучии наших украинских коллег и их семей», — сказал он. Он отметил, что компания по-прежнему ориентирована на оказание гуманитарной помощи нуждающимся, и подчеркнул, что компания «продолжит оказывать любую необходимую помощь» своим сотрудникам в регионе.

Несмотря на удар по выручке, финансовые результаты Omnicom выглядели довольно сильными — компания продемонстрировала органический рост на 11,9% и ожидает высоких результатов до конца этого года. «В целом мы очень довольны нашими квартальными результатами, — сказал Рен.

Что показывают результаты?

● Выручка Omnicom Group в размере $3,41 млрд снизилась на 0,5%, в основном из-за комиссий, связанных с войной в Украине.

● Операционные расходы выросли на 3,2%, что эквивалентно 95,8 млн долларов США, и составило примерно 3,05 млрд долларов США по сравнению с первым кварталом 2021 года. Это снижение включает снижение на 2,5% влияния пересчета иностранной валюты, а также связанных с войной сборов в Украине.

● Расходы, связанные с войной на Украине и выводом бизнеса OMG из России, составили 113,4 млн долларов, что сказалось на операционной прибыли компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года операционная прибыль упала на 112,4 миллиона долларов, или на 24,2 процента, до 353 миллионов долларов. Маржа операционной прибыли компании снизилась с 13,6% до 10,4%. Однако без учета комиссий, связанных с Россией и Украиной, скорректированная операционная прибыль увеличилась на 0,2%, а рентабельность по скорректированной операционной прибыли составила 13,7%.

● Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) в первом квартале этого года снизилась на 112,9 млн долларов США, или на 23,3%, до 372,4 млн долларов США по сравнению с первым кварталом 2021 года. Маржа EBITA компании снизилась на 10,9% с 14,2%. В очередной раз OMG связывает обвинения, связанные с российско-украинским конфликтом, с недоработкой. Без учета этих комиссий скорректированный показатель EBITA компании в размере $485,8 млн увеличился на 0,1%. Рентабельность по скорректированному показателю EBITA составляет 14,2%.

● Чистая прибыль за первый квартал снизилась на 39,6% до $173,8 млн по сравнению с первым кварталом прошлого года. Несмотря на эти убытки, компания зафиксировала органический рост выручки на 11,9%, что эквивалентно 408 миллионам долларов.

● Прибыль на акцию за квартал, скорректированная на единовременные расходы (такие как сборы для Украины и России), составила 1,39 долл. США, что на 4,5% больше, чем год назад.

«Денежный поток и баланс остаются очень сильными и поддерживают наше основное использование денежных средств, дивидендов, приобретений и выкупа акций», — сказал Рен во время сегодняшнего телефонного разговора.

Каковы наиболее эффективные области и области практики?

● Сильный органический рост ежегодно наблюдался во всех регионах. В Северной Америке в Соединенных Штатах наблюдался рост на 10,6%, в то время как на остальной части континента рост составил 9,6%. Латинская Америка выросла на 9,3%. В Великобритании органический рост вырос на 10,3%. В остальной Европе рост составил 13,8%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 11,1%. Наконец, на Ближнем Востоке и в Африке наблюдался наибольший предельный прирост — на 63,8%.

● Органический рост увеличился в первом квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во всех основных дочерних компаниях Omnicom. Они подскочили на 9,1% за свою практику в рекламе и СМИ, на 20,3% за свою практику точного маркетинга, на 13,8% за коммерцию и консультации по брендам и на 68% за опыт. В других сферах деятельности компании, включая исполнение и поддержку, связи с общественностью и здравоохранение, также наблюдался скачок в органическом росте, но в меньшей степени.

● Компания отметила растущий спрос со стороны клиентов на розничную торговлю, электронную коммерцию и услуги, связанные с DTC, по мере того, как влияние пандемии ослабевает.

● Omnicom также подчеркнула, что внимательно следит за эмпирическим маркетингом, спрос на который быстро растет по мере того, как потребители и предприятия возобновляют личные мероприятия.

Чего ожидает Omnicom Group на оставшуюся часть 2022 года?

● Несмотря на то, что компания продвигается осторожно, она ожидает, что год будет сильным. «Поскольку мы начинаем 2022 год уверенно, мы продолжаем осторожно планировать оставшуюся часть года, учитывая продолжающуюся войну в Украине, влияние пандемии на рынки, продолжающиеся сбои в глобальных цепочках поставок и экономические риски, связанные с высокими инфляции и цен на нефть», — сказал Рен. Сильный в первом квартале, мы повышаем наш прогноз органического роста до 6–6,5% на весь 2022 год».

● Рен также предсказал, что холдинг будет обеспечивать такую ​​же «высокую операционную прибыль» в течение всего 2022 года. «Я уверен, что мы продолжим работать на высоком уровне в течение этого бизнес-цикла, поскольку наши агентства остаются неотъемлемой частью партнера в развитии бизнеса наших клиентов».

● Генеральный директор пояснил, что OMG продолжает инвестировать в «области быстрого роста», такие как CRM, точный маркетинг, цифровая трансформация, данные и аналитика, средства массовой информации, электронная коммерция, сектор здравоохранения и многое другое. Эти амбиции были наиболее заметны после недавнего приобретения Omnicom глобальной консалтинговой фирмы TA Digital в начале марта.

● Кроме того, Рен подчеркнул, что Omnicom, как и все основные маркетинговые группы в мире, сосредоточена на создании новых решений для таргетинга и измерения рекламы для мира после использования файлов cookie. Он хвастался решением компании на основе идентификации без файлов cookie, OmniID, которое, по его словам, обещало «доступ и точность» в «совместимой с конфиденциальностью» и «футуристической» манере.

● Рен также подчеркнул, что холдинговая компания продолжает инвестировать в разнообразие, равенство и инклюзивность. «В 2021 году мы увидели значительный прогресс в разнообразии нашей рабочей силы на всех уровнях карьеры в Соединенных Штатах. Мы еще не закончили, и мы продолжим совершенствоваться в течение 2022 года.

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