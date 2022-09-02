Финансовые руководители G7 видят прогресс в плане ограничения цен на нефть в России

Дэвид Лаудер

(Рейтер) — Ожидается, что в пятницу министры финансов G7 усилят планы по установлению потолка цен на российскую нефть с целью сокращения военных доходов Москвы в Украине при сохранении поставок сырой нефти во избежание повышения цен, заявили представители G7.

Министры из Клуба богатых промышленных демократий должны встретиться виртуально и, как ожидается, выпустить заявление с изложением своих планов реализации.

«Вероятна сделка», — сказал европейский чиновник G7, добавив, что неясно, сколько деталей будет раскрыто, например, уровень цены барреля от максимальной цены, выше которой страны, обязавшиеся отказаться от страхования и финансирования Поставки российской нефти и нефтепродуктов.

Министр финансов Великобритании Надим Захави заявил в четверг в Вашингтоне, что он надеется, что министры финансов G7 сделают «заявление, которое будет означать, что мы можем продолжить это».

«Мы хотим преодолеть этот потолок цен на нефть», — сказал он на мероприятии аналитического центра в Вашингтоне на следующий день после обсуждения потолка с министром финансов США Джанет Йеллен.

Международное энергетическое агентство заявило в прошлом месяце, что, несмотря на снижение экспорта нефти из России, ее доходы от экспорта нефти в июне увеличились на 700 миллионов долларов по сравнению с маем из-за более высоких цен из-за войны на Украине.

В июне западные лидеры договорились изучить вопрос о потолке, чтобы ограничить сумму, которую переработчики и трейдеры могут платить за российскую нефть. Москва заявляет, что этого шага она не будет придерживаться и может помешать ему, отправляя нефть в страны, которые не соблюдают предел цен.

Пресс-секретарь Белого дома Карен-Жан-Пьер отказалась комментировать планы G7 по установлению потолка цен, заявив, что не хочет «продвигать эту встречу».

Более широкая поддержка

В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США. Некоторые официальные лица в блоке заявили, что ограничение нуждается в более широкой поддержке, и задаются вопросом, может ли оно быть успешным без участия крупных потребителей нефти Китая и Индии, которые вряд ли одобрят план.

История продолжается

Но другие официальные лица G7 заявили, что Китай и Индия выразили заинтересованность в покупке российской нефти по более низкой цене, соответствующей потолку.

Ограничение будет в значительной степени зависеть от отказа от страхования грузов при посредничестве Лондона, которое покрывает около 95% мирового танкерного флота, а также от финансирования перевозок по цене, превышающей ограничение. Но аналитики говорят, что можно найти альтернативы, чтобы обойти потолок, и рыночные силы могут сделать его неэффективным.

Другой представитель G7 сказал, что у блока есть «желание показать, что в этом есть импульс» в преддверии запланированного Европейским союзом введения регионального запрета на российскую нефть 5 декабря.

Министерство финансов США выразило обеспокоенность тем, что эмбарго ЕС может привести к борьбе за альтернативные поставки, в результате чего мировые цены на нефть поднимутся до 140 долларов за баррель, и с мая продвигает потолок цен как способ сохранить поставки российской нефти.

Цены на российскую нефть выросли в ожидании запрета ЕС, при этом нефть марки Urals торгуется с дисконтом от 18 до 25 долларов за баррель по сравнению с эталонной нефтью Brent с 30 до 40 долларов в начале этого года.

(Отчетность Яна Стропховски, Стива Ширера, Уильяма Джеймса и Ли Томаса; редактирование Раджу Гопалакришнана)