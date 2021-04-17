Финансовые рынки России восстанавливаются до уровня, существовавшего до введения санкций – министр – по делам бизнеса и экономики

Москва, 17 апреля. Министр финансов Антон Силуанов сообщил телеканалу «Россия 24», что финансовые рынки России восстановились до уровней, предшествовавших последнему раунду санкций США против Москвы.

«Нам пришлось столкнуться с новыми санкциями, и мы увидели реакцию рынка. Ситуация была достаточно спокойной. Вначале мы могли наблюдать некоторые колебания на фондовом рынке, которые отразились на цене рубля по отношению к доллару и цене рубля. против других. Валюты. В то же время ». Теперь мы видим, что ситуация вернулась в норму, а волатильность, которая наблюдалась в первые часы после объявления, снизилась до минимума. уровней, которые предшествовали объявлению “, – сказал министр.

По словам Силуанова, российское правительство хорошо понимает, как действовать в условиях различных ограничений.

Санкционная риторика существует уже несколько лет, и мы знаем, как действовать в условиях различных ограничений. Это касается ограничений, налагаемых на различные секторы экономики. Это также относится к сектору финансового рынка. Мы столкнулись с ограничениями по внешнему долгу и доллару. кредиты раньше. Все наши планы и программы будут реализованы, и то же самое произойдет в этом году ».

15 апреля Силуанов заявил, что санкции США в отношении государственного долга России могут означать потерю прибыли для финансовых институтов США, поскольку в секторе ОФЗ преобладают российские инвесторы. По его словам, у российского финансового рынка достаточно инструментов для обеспечения стабильности, и они будут использованы в случае необходимости. Ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении ряда сделок с суверенным долгом России.