Economy

Финансовые рынки России восстанавливаются до уровня, существовавшего до введения санкций – министр – по делам бизнеса и экономики

17 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

Москва, 17 апреля. Министр финансов Антон Силуанов сообщил телеканалу «Россия 24», что финансовые рынки России восстановились до уровней, предшествовавших последнему раунду санкций США против Москвы.

«Нам пришлось столкнуться с новыми санкциями, и мы увидели реакцию рынка. Ситуация была достаточно спокойной. Вначале мы могли наблюдать некоторые колебания на фондовом рынке, которые отразились на цене рубля по отношению к доллару и цене рубля. против других. Валюты. В то же время ». Теперь мы видим, что ситуация вернулась в норму, а волатильность, которая наблюдалась в первые часы после объявления, снизилась до минимума. уровней, которые предшествовали объявлению “, – сказал министр.

По словам Силуанова, российское правительство хорошо понимает, как действовать в условиях различных ограничений.

Санкционная риторика существует уже несколько лет, и мы знаем, как действовать в условиях различных ограничений. Это касается ограничений, налагаемых на различные секторы экономики. Это также относится к сектору финансового рынка. Мы столкнулись с ограничениями по внешнему долгу и доллару. кредиты раньше. Все наши планы и программы будут реализованы, и то же самое произойдет в этом году ».

15 апреля Силуанов заявил, что санкции США в отношении государственного долга России могут означать потерю прибыли для финансовых институтов США, поскольку в секторе ОФЗ преобладают российские инвесторы. По его словам, у российского финансового рынка достаточно инструментов для обеспечения стабильности, и они будут использованы в случае необходимости. Ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении ряда сделок с суверенным долгом России.

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