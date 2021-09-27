Финансовые учреждения преследуют предложения криптовалюты и блокчейнов, санкции казначейства США, внебиржевой офис в России, взломаны несколько платформ DeFi | BakerHostetler

[co-author: Lauren Bass]

Традиционные финансовые фирмы стремятся к предложениям на рынке криптографии и блокчейна

к Лорен Басс

Ранее на этой неделе крупное голландское финансовое учреждение стало шестым брокером-дилером, присоединившимся к первой службе расчетов по ценным бумагам на основе блокчейна. Согласно пресс-релизу, лицензированная частная блокчейн-сеть надеется, что это новое партнерство поможет повысить эффективность и доступность ее пилотной программы, которая в настоящее время работает в режиме бездействия, пока она обращается в SEC для полной регистрации клирингового агентства.

Согласно сообщениям на этой неделе, крупная финансовая компания США выпустила первый невзаимозаменяемый токен (NFT) в сотрудничестве с известным европейским футбольным тренером. По имеющимся данным, уникальный набор будет представлять собой движущийся цифровой футбольный мяч, подписанный тренером, и будет вручен одному счастливому победителю лотереи.

Что касается других финансовых новостей, то в рамках подготовки к расширению в США британский цифровой банк, как сообщается, стал первым институциональным клиентом крупного поставщика коворкингов, который арендовал офисные помещения с использованием криптовалюты. По имеющимся данным, британский банк подписал долгосрочное соглашение об аренде офиса в Далласе и планирует оплачивать аренду в биткойнах.

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Государства нацелены на крипто-кредитную платформу, заявляя о нарушениях законодательства о ценных бумагах

к Вероника Рейнольдс

В конце прошлой недели и на этой неделе финансовые регуляторы из Техаса, Нью-Джерси, Алабамы и Кентукки приняли меры против известной платформы для торговли, кредитования и заимствования криптовалюты. Все действия государства связаны с программой платформы «зарабатывать вознаграждения», которая, по утверждению государственных регулирующих органов, является счетами с процентным доходом в нарушение законов штата о ценных бумагах.

В одном примере регулирующий орган штата Алабама утверждает, что кредитная платформа занималась «продажей незарегистрированных ценных бумаг в форме прибыльных счетов в криптовалюте», и утверждает, что эти счета подвергают инвесторов чрезмерному риску, поскольку они не защищены определенными федеральными программами, предназначенными для защищать потребителей, вкладывающих средства в регулируемые ценные бумаги. В другом примере регулятор штата Техас утверждает, что платформа «не раскрывает существенную информацию, необходимую инвесторам для принятия обоснованного решения, включая существенную существенную информацию о рисках, связанных с покупкой незарегистрированных ценных бумаг».

Регулирующие органы Нью-Джерси и Кентукки издали приказы о прекращении противоправных действий компании. Регулирующие органы в Техасе и Алабаме предоставят компании возможность отреагировать до того, как будут изданы приказы о прекращении и воздержании.

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Казначейство США наложило санкции на российский внебиржевой криптовалютный офис, выдает рекомендации по программам-вымогателям

к Джоанна П. Васек

В понедельник Министерство финансов США выпустило пресс-релиз, в котором объявил о комплексе мер, направленных на борьбу с программами-вымогателями. В рамках объявления департамент сообщил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) «наложило санкции» на российскую криптовалютную биржу SUEX OTC, SRO (SUEX), охарактеризовав ее как содействие транзакциям, связанным с доходами как минимум от восьми вариантов программ-вымогателей. OFAC добавило SUEX, а также более 20 открытых ключей и связанную криптовалюту в список OFAC для лиц с особым назначением.

В результате этого обозначения все имущество SUEX и права собственности в имуществе, которое находится или становится объектом юрисдикции США, а лицам из США запрещается заключать сделки с SUEX и любым юридическим лицом, принадлежащим SUEX на пятьдесят или более процентов, а также в сделках, включающих любые открытые ключи для определенных криптовалют.

В тот же день OFAC выпустило обновленное уведомление, в котором освещаются риски санкций, связанные с платежами с использованием программ-вымогателей, и описываются шаги, которые компании могут предпринять для снижения этих рисков, включая действия, которые OFAC считает «смягчающими факторами» в любых соответствующих правоприменительных мерах. Среди прочего, «смягчающие факторы» включают реализацию программы соблюдения нормативных требований, основанной на оценке рисков, для снижения подверженности нарушениям, связанным с санкциями.

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Крипто-хакеры продолжают взламывать платформы DeFi

к Кайли Б. Салливан

В конце прошлой недели в результате атаки на цепочку поставок программного обеспечения был взломан аукцион невзаимозаменяемых токенов (NFT) на криптобирже MISO компании SushiSwap. Сообщается, что хакеру сошло с рук эфир почти на 3 миллиона долларов. Согласно отчету о сбое от SushiSwap, взлом мог быть вызван неправильными действиями GitHub.

В другом инциденте, о котором было сообщено на этой неделе, pNetwork, межсетевой децентрализованный финансовый протокол, который позволяет различным блокчейнам взаимодействовать друг с другом, объявил, что он был взломан. Как сообщается, взлом привел к потере 277 pBTC, свернутой версии биткойна стоимостью более 12 миллионов долларов. Сообщается, что злоумышленник обнаружил ошибку в коде платформы, которая с тех пор исправлена.

В результате третьего взлома, о котором было сообщено на этой неделе, децентрализованная финансовая платформа Vee Finance с потерей 8804,7 ETH и 213,93 BTC понесла общий убыток в размере около 35 миллионов долларов. Согласно сообщениям, это вторая крупная атака на платформу Avalanche, первая из которых – это децентрализованный финансовый протокол Zabu Finance в начале этого месяца.

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