Решение о въезде россиян в Финляндию ожидается в четверг, но, скорее всего, это будет компромисс между практическими соображениями, здравым смыслом, правовыми ограничениями и политическими разногласиями.

Правительство уже приняло принципиальное решение, что поездки из России в Финляндию и через другие страны Шенгенского соглашения будут ограничены. По сообщениям СМИ, с пятницы Министерство иностранных дел Финляндии, Министерство внутренних дел и Пограничная служба Финляндии ведут переговоры о масштабах блокады.

Но по мере продолжения переговоров, скорее всего, будут некоторые исключения из правил.

Глава отдела международных отношений Пограничной службы Финляндии Матти Питкнити подсчитал во вторник в Helsingin Sanomat, что почти треть прибывающих из России направляются через Финляндию в какую-либо другую страну Шенгенского соглашения и, как предполагается, избегают мобилизации.

Но отличить путешественников друг от друга и найти их истинные мотивы практически невозможно.

Для пересечения границы необходимо обоснованно предъявить намерение вернуться в Россию. Другой вопрос, воспользуется ли человек обратным билетом. Другие могут быть в реальной поездке по магазинам или в гостях у родственников. По словам Питкянитти, нет другого пути, кроме как измерять каждого отдельного путешественника.

Однако эти рассуждения могут оказаться семантикой. Многое зависит от предстоящего выступления Путина в пятницу, поскольку полная мобилизация или закрытие границ может привести к наплыву прибывающих из России.

Ярно Лимнел, профессор кибербезопасности, доктор военных наук и член экспертной сети Всемирного экономического форума, написал в своей колонке Австралийский соми Во вторник мы можем вскоре увидеть конец России (и Советского Союза), какой мы ее знаем.

(Пекка Вантинен | EURACTIV.com)