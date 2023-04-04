Финляндия вступает в НАТО и наносит большой удар по России — NBC Chicago

Финляндия официально присоединилась к НАТО во вторник в ходе исторической реорганизации, вызванной вторжением России в Украину, но глава военного альянса заявил, что в северную страну больше не будут направляться войска, если она не попросит о помощи.

Россия уже предупредила, что укрепит оборону вдоль своей границы с НАТО, если альянс направит какие-либо дополнительные войска или технику к своему новому члену.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за несколько часов до вступления Финляндии: «Без согласия Финляндии в Финляндии не будет сил НАТО».

Но он отказался исключать возможность проведения там новых военных учений и заявил, что НАТО не позволит требованиям России влиять на решения организации.

«Мы постоянно оцениваем нашу ситуацию и наше присутствие. У нас больше обучения, и у нас больше присутствия на севере.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО и занимает место среди крупнейших в мире альянсов безопасности.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто завершил процесс, передав официальный документ госсекретарю США Энтони Блинкену в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Лидеры Финляндии заявили, что поддерживают быстрое введение членства в НАТО, что прокладывает путь к историческому расширению альянса.

Встревоженная вторжением России в Украину в прошлом году, Финляндия подала заявку на вступление в мае, прервав многолетнее военное неприсоединение, чтобы искать защиты под эгидой безопасности организации. Соседняя Швеция также подала заявку, но процесс присоединения может занять несколько месяцев.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров (832 мили), поэтому ее въезд будет более чем в два раза превышать размер границы НАТО с Россией. Этот шаг является стратегическим и политическим ударом по президенту Владимиру Путину, который давно жаловался на расширение НАТО в сторону России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что членство Финляндии отражает траекторию антироссийского альянса, и предупредил, что Москва примет ответные меры в зависимости от оружия, размещенного там союзниками по НАТО.

«Мы будем внимательно следить за тем, что будет происходить в Финляндии и как НАТО будет использовать территорию Финляндии для размещения у наших границ вооружений, техники и инфраструктуры, потенциально угрожающих нам. Меры будут приняты соответствующие», — сказал Песков в ходе селекторного совещания с журналистами. .

Но Песков также стремился преуменьшить влияние, указав, что у России нет территориальных споров с Финляндией.

Непонятно, какие дополнительные военные ресурсы Россия могла бы направить к финской границе. Москва разместила основную часть своих наиболее боеспособных воинских частей на Украине.

После присоединения, сказал Столтенберг, Финляндия получит выгоду от «железной гарантии безопасности» НАТО, в соответствии с которой все государства-члены обязуются защищать любого союзника, подвергающегося нападению.

«Когда (Финляндия) станет полноправным членом, мы устраним возможность просчетов в Москве относительно готовности НАТО защищать Финляндию, и это сделает Финляндию более безопасной и сильной, и мы все будем более безопасными», — сказал Столтенберг.

Вступление Финляндии, которое будет отмечаться поднятием флага в штаб-квартире НАТО, в день рождения организации совпадает с 74-й годовщиной подписания учредительного Вашингтонского договора 4 апреля 1949 года. министров иностранных дел.

В церемонии примут участие президент Финляндии и министры иностранных дел и обороны.

Турция стала последней страной-членом НАТО, которая в четверг ратифицировала протокол о членстве Финляндии. Официальный документ, посвященный этому решению, перед церемонией будет передан госсекретарю США Энтони Блинкену.

Членство Финляндии становится официальным, когда ее министр иностранных дел передает Блинкену документы, завершающие процесс вступления. Государственный департамент США является хранилищем текстов, связанных с членством в НАТО.