Финляндия закроет границы для российских туристов на фоне рекордных переходов из-за частичной мобилизации

27 сентября в море у берегов датского острова Борнхольм наблюдалось сильное волнение. ( Датское командование обороны / AP )

Согласно представителям западной разведки и другому источнику, представители министерства обороны Европы в понедельник и вторник заметили российские военно-морские суда с утечками, вызванными подводными взрывами в трубопроводах Nord Stream.

Неясно, связаны ли эти взрывы с кораблями, говорят эти и другие источники, но это один из нескольких факторов, на которые обращают внимание следователи.

По словам представителя разведки, на прошлой неделе российские подводные лодки были замечены далеко от этих районов.

Три официальных представителя США заявили, что у США до сих пор нет полного объяснения того, что произошло всего через несколько дней после взрывов, вызвавших три отдельные и одновременные утечки в двух трубопроводах в понедельник.

По словам датского военного чиновника, российские корабли регулярно работают в этом районе, подчеркнув, что присутствие кораблей не обязательно означает, что Россия нанесла ущерб.

«Мы видим их каждую неделю», — сказал мужчина. «Российская активность в Балтийском море в последние годы активизировалась. Они часто проверяют нашу бдительность — на море и в воздухе».

Но эти наблюдения вызывают дополнительные подозрения в отношении России, которая привлекает все большее внимание европейских и американских официальных лиц как единственный актор в регионе, который, как считается, имеет как возможность, так и мотивацию для преднамеренного повреждения трубопроводов.

Официальные лица США отказались комментировать информацию о кораблях в среду.

Премьер-министры Дании и Швеции заявили во вторник, что утечки, вероятно, были результатом преднамеренных действий, а не случайностей, а служба безопасности Швеции в своем заявлении в среду заявила, что не может исключить, что «за этим стоит иностранная держава». .

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во вторник вечером написал в Твиттере, что утечки были «явным саботажем».

Но высокопоставленные западные чиновники пока воздерживаются от приписывания атаки России или какой-либо другой стране.

Кремль публично отрицает нанесение ударов по трубопроводам. Представитель назвал это обвинение «предсказуемо глупым и нелепым».

CNN обратился в Минобороны России за комментариями по поводу присутствия кораблей.

Читать дальше Полный отчет.

Орен Либерман из CNN и Алекс Марквардт предоставили репортажи.