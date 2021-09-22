Финляндия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере строительства – Бизнес и Экономика

Хельсинки, 22 сентября. / ТАСС /. Торговое представительство России в Финляндии объявило в среду, что Финляндия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в строительной отрасли. Церемония подписания прошла в формате видеоконференции.

Заседание российско-финской строительной группы прошло под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Максима Егорова и бессменного секретаря Минприроды Йохани Дамского.

В сообщении сказано, что в рамках встречи подписан меморандум о взаимопонимании в сфере строительства, предусматривающий углубление сотрудничества между профильными ведомствами.

Документ предусматривает более широкий обмен информацией о жилищном строительстве, ремонте, планировании зданий и землепользовании, а также совместный поиск устойчивых решений для развития городского пространства и промышленности в целом. Обе стороны планируют сотрудничать в области распределения энергии в области планирования землепользования, оцифровки, энергоэффективности в зданиях, качества воздуха в зданиях, инженерных и ремонтных работ для обслуживания зданий, согласно торговому представительству.

На встрече стороны подчеркнули «необходимость расширения сотрудничества между национальными исследовательскими институтами и обмена информацией на муниципальном и региональном уровнях». Стороны намерены оказывать друг другу содействие в выявлении структурных и экономических барьеров для ведения бизнеса и вносить предложения по их устранению.

Участники также коснулись внедрения технологий умного города, энергоэффективности, модернизации объектов общественной инфраструктуры и влияния климатических пакетов, принятых Европейским союзом, на строительную отрасль.

По просьбе финской стороны российские участники встречи поделились опытом реализации программы реставрации в Москве, направленной на снос малоэтажного жилья и новостройки на освобожденных участках, а также предложение энергосберегающих решений в новых. здания.

Торговая миссия пришла к выводу, что стороны договорились провести следующую встречу в Хельсинки в очном формате (по возможности).