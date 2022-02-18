Финляндия и Россия сыграют за золото в мужском хоккее

А сборная России забила гол в начале второго тайма с клюшки нападающего Антона Слебышева, сыгравшего в своей первой сессии на Олимпиаде. Швеция вернула счет ударом Антона Ландера на первых минутах третьего матча — кажется, достаточно, чтобы матч перешел в овертайм.

Но дополнительное время не привело к победному голу, оставив командам мучиться и нервничать в серии пенальти.

Были сейвы, промахи, пропущенная шайба и даже несколько голов. Всего в своей 17-й попытке после серии пенальти Арсений Грицюк забил мяч в сетку, принеся россиянам победу, и ошеломил толпу мужчин в красных футболках на льду Национального крытого стадиона.

«Честно говоря, это было нервно, — сказал российский нападающий Михаил Григоренко. Но добавил, что не удивлен близостью соревнований.