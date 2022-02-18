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Финляндия и Россия сыграют за золото в мужском хоккее

18 февраля, 2022
Boleslava Sokolova

Потребовалось 60 минут организационной игры, 10 минут овертайма и 17 пенальти, но в пятницу сборная России воспользовалась шансом выиграть вторую золотую медаль подряд в мужском хоккее на Олимпийских играх.

Россияне обыграли Швецию со счетом 2:1 после серии пенальти и обеспечили себе место в финале мужского хоккейного турнира в воскресенье. Россияне сыграют с Финляндией, которая сегодня обыграла Словакию со счетом 2:0.

Многим играм в Пекине не хватало театральности или хаоса. Затем произошла встреча шведов и россиян.

А сборная России забила гол в начале второго тайма с клюшки нападающего Антона Слебышева, сыгравшего в своей первой сессии на Олимпиаде. Швеция вернула счет ударом Антона Ландера на первых минутах третьего матча — кажется, достаточно, чтобы матч перешел в овертайм.

Но дополнительное время не привело к победному голу, оставив командам мучиться и нервничать в серии пенальти.

Были сейвы, промахи, пропущенная шайба и даже несколько голов. Всего в своей 17-й попытке после серии пенальти Арсений Грицюк забил мяч в сетку, принеся россиянам победу, и ошеломил толпу мужчин в красных футболках на льду Национального крытого стадиона.

«Честно говоря, это было нервно, — сказал российский нападающий Михаил Григоренко. Но добавил, что не удивлен близостью соревнований.

«Мы знали, что это не будет результативный матч», — сказал он.

Сегодняшний первый полуфинал принес куда меньше напряжения. Но к концу уик-энда Финляндия и Словакия по крайней мере продемонстрируют свои лучшие результаты в мужском олимпийском хоккее.

Финны, завоевавшие два серебра в этом виде спорта, но ни разу не олимпийский титул, забили единственный гол, необходимый им для продвижения вперед, в первом тайме, когда примерно за четыре минуты до перерыва забил Сакари Манинен.

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«Мы получаем бросок от синей линии, ребята перед сеткой, маленькие подсказки, а затем подбор, и тогда всегда есть серьезный шанс забить», — сказал Манинен.

Сборная Словакии, обыгравшая в среду лучшую команду США, может претендовать на свою первую олимпийскую медаль в мужском хоккее, когда в субботу сыграет за бронзу. Он не уступал второму результату менее чем через минуту после начала матча и после того, как вратарь был удален.

Голкипер сборной Финляндии Гарри Сатри сделал 28 сейвов.

«На нас сильно давили, но мы не смогли забить», — сказал Марек Гривик, словацкий нападающий, чей поздний гол в среду перенес четвертьфинальный матч против американцев в дополнительное время.

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