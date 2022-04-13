Финляндия и Швеция злят Россию, приближаясь к членству в НАТО

БРЮССЕЛЬ. В среду Финляндия опубликует официальную оценку того, как вторжение России в Украину изменило ее обстановку в плане безопасности, положив начало процессу, который, как ожидается, завершится подачей заявки на вступление в НАТО. Согласно Министерству иностранных дел Финляндии, оценка, известная как «Белая книга», не будет ни поддерживать, ни возражать против членства, но будет использоваться в качестве трамплина для парламентских дебатов, поскольку страна уравновешивает исторический сдвиг в своей оборонительной позиции.

Финляндия и соседняя Швеция официально неприсоединились в военном отношении, но российская агрессия привела к Резкий сдвиг в общественном мнении Настолько, что теперь ожидается, что обе страны подадут заявки на членство в ближайшие месяцы.

Их возможное присоединение изменит европейскую безопасность и разозлит Кремль. Президент России Владимир Путин использовал расширение НАТО как предлог для вторжения в Украину. Теперь его жестокая война может еще больше приблизить Военный Альянс к его двери.

Белая книга, опубликованная в среду, ознаменовала начало процесса для Финляндии, где, согласно недавнему опросу, поддержка вступления в НАТО подскочила до 68 процентов.

«У нас будут очень тщательные обсуждения, но мы также не будем занимать в этом процессе больше времени, чем необходимо, потому что, конечно, ситуация очень серьезная», — заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. репортеры на прошлой неделе, предполагая, что решение может быть принято к концу июня.

Правящие социал-демократы Швеции, которые традиционно выступали против членства в НАТО, также заявили, что пересмотрят свою позицию в ближайшие месяцы, хотя точные сроки и уровень поддержки остаются неясными.

Вопрос о расширении НАТО обсуждался на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Официальные лица НАТО и США подчеркнули, что страны сами должны решить, хотят они присоединиться или нет, отметив, что их приветствуют, если они подадут заявку. READ Грета Тунберг опротестовала прибытие в Глазго на COP26

Швеция и Финляндия уже имеют тесные связи с альянсом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на прошлой неделе, что оба они работали с НАТО над вопросами военной оперативной совместимости, обучались с силами альянса и соответствовали стандартам НАТО, когда речь шла о «политическом, демократическом и гражданском контроле над институтами безопасности и вооруженными силами».

«Нет других стран, которые были бы ближе к НАТО», — заявил журналистам в Брюсселе бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг.

Вашингтон также выразил поддержку. На брифинге на прошлой неделе посол США в НАТО Джулиан Смит заявил, что США «приветствуют» обе страны, если они хотят присоединиться к альянсу.

«Мы тренировались, мы тренировались вместе с ними. Они привозят очень боеспособные армии, — сказала она. — Они являются одними из наших ближайших союзников в Европе, и поэтому я не могу представить себе ситуацию, в которой эта идея встретила бы огромное сопротивление».

Поскольку Хельсинки и Стокгольм рассматривают возможность сделать это официальным, ключевой вопрос заключается в том, будут ли они защищены от потенциальной российской агрессии в период между выражением заинтересованности и фактическим членством, который может занять несколько месяцев, и если да, то каким образом.

Россия предупредила о «серьезных военно-политических последствиях» и «возмездии» в случае присоединения двух стран. Хотя в основном финские лидеры недооцененный По словам Генри Ванханена, эксперта по внешней политике и советника Финской национальной коалиционной партии, страна готовится к ряду потенциальных ответов со стороны России, от серьезных до в основном символических.

Ванханен ожидает, что НАТО тем временем найдет способы «сигнализировать о том, что Швеция и Финляндия находятся под защитой», например, взять на себя политическое обязательство обеспечить безопасное присоединение или тем или иным образом активизировать военное сотрудничество. READ Эрдоган заявил, что Турция изгонит 10 западных послов

«Если они подадут нам знак, что нам рады, то в их же интересах, чтобы это произошло как можно более гладко», — сказал он. «Это будет огромным ударом для НАТО, если их политика открытых дверей будет подорвана».

На прошлой неделе Столтенберг сказал, что он «уверен, что коалиция найдет способы снять озабоченность по поводу периода между потенциальным внедрением и ратификацией», но отказался сообщить подробности того, что обсуждалось.

«Я не думаю, что полезно начинать рассуждать перед публикой, как именно мы собираемся это сделать», — сказал он. «Но я уверен, что если они обратятся, мы сядем и найдем способ решить эту проблему».

Даже без защиты НАТО Финляндия и Швеция теоретически должны иметь некоторую меру коллективной безопасности. Статья 42.7 Договора о Европейском Союзе гласит, что если член стал жертвой вооруженной агрессии, другие члены должны ему помочь.

Марин в Финляндии и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон написал письмо В прошлом месяце председатель Европейского совета Шарль Мишель обратил внимание на «растущую роль солидарности ЕС и приверженности делу общей обороны» в новых условиях безопасности в Европе.

А на встрече со шведским лидером в прошлом месяце канцлер Германии Олаф Шульце страна сказала «Можно положиться» на Европейский Союз Если бы Россия восстала.