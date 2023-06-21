Финляндия, новый член НАТО, приведена к присяге в правительстве, которое считается самым правым в стране за последние десятилетия.

ХЕЛЬСИНКИ. Финляндия, которая недавно стала 31-м членом НАТО, во вторник привела к присяге новое коалиционное правительство, которое считается самым правым в новейшей истории скандинавской страны.

Президент Саули Ниинистё назначил кабинет из 19 членов во главе с премьер-министром Петтери Урбу, лидером консервативной партии «Национальная коалиция», после того как финские законодатели утвердили состав министров.

Национальная коалиционная партия получила большинство мест на парламентских выборах 2 апреля. После семи недель коалиционных переговоров партия объявила о соглашении о формировании правительства с тремя другими партиями, включая ультраправых финнов-евроскептиков.

Двумя младшими партнерами по коалиции являются христианские демократы и Шведская народная партия Финляндии. Из-за доминирования двух основных партий-партнеров правительство Урбу было охарактеризовано финскими СМИ как «патриотически-консервативное» по своему характеру.

Четыре партии имеют большинство в 108 мест в парламенте, состоящем из 200 членов. Политологи говорят, что новый кабинет является самым правым правительством Финляндии со времен Второй мировой войны.

Финская экономика была центральным вопросом на апрельских выборах. Во время своей кампании консервативные кандидаты обвинили левоцентристский кабинет бывшего премьер-министра Санны Марин в чрезмерных расходах, усугубляющих высокий государственный долг и другие экономические проблемы.

Несмотря на личную популярность и высокое международное положение Марин, избиратели перешли от ее Социал-демократической партии к партиям правого политического толка. Социал-демократы заняли третье место на выборах после Национальной коалиционной партии и Партии финнов.

Урбу, 53-летний опытный политик и бывший министр финансов и внутренних дел, с 2016 года возглавляет партию Национальный конгресс, главную консервативную партию Финляндии.

Среди других ключевых министерских постов партии — министр иностранных дел Элина Валтонен и министр обороны Антти Хаккинен, вице-президент ПНК.

Позиция Хакканена особенно важна с тех пор, как Финляндия вступила в НАТО в апреле. Страна с населением 5,5 миллионов человек, имеющая протяженную границу с Россией, работает над тем, чтобы интегрировать свои военные системы и инфраструктуру в альянс.

Вторжение России в Украину побудило Финляндию отказаться от десятилетий военного неприсоединения и добиваться членства в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 года. Под руководством Марина Финляндия была одним из самых активных и активных сторонников Украины в Европе в плане военной и гражданской помощи.

Хакканен заверил, что новое правительство не изменит отношения Финляндии к Украине.

«Поддержка Украины в Финляндии останется очень сильной. Эта политика не изменится», — сказал он Associated Press в кулуарах первой пресс-конференции нового кабинета министров.

Популистская Партия финнов, преследующая в основном националистическую и антииммиграционную повестку дня, получила несколько важных министерских постов. Лидер партии Рикка Пьора была назначена министром финансов в новом правительстве, а другие члены партии были назначены руководителями министерств внутренних дел и юстиции Финляндии.

Хотя стратегия Финляндии в отношении Украины может остаться прежней, ожидается, что кабинет Европола проведет крупные реформы в социальной и трудовой политике, а также сократит бюджет в течение следующих четырех лет.

Он добивается значительного сокращения долга финского правительства и занимает жесткую позицию в отношении иммиграции, включая ужесточение требований к видам на жительство и гражданству.