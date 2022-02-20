Финляндия обыграла Китайскую Республику со счетом 2:1 и завоевала золото в мужском хоккее

Но в мужских соревнованиях сборная России, которая официально выступала как Олимпийский комитет России в наказание за историю страны с допингом, была фаворитом перед турниром, хотя и несовершенным.

Россияне едва не проиграли свой первый матч в Пекине, встречу со швейцарцами. Затем они обыграли Данию, которая показывала свою Олимпиаду по мужскому хоккею, с разницей в два гола. Чешская команда обыграла россиян со счетом 6:5 и завершила предварительный раунд.

Они все же обеспечили себе место в четвертьфинале, снова обыграв Данию, а затем пережили полуфинал против Швеции в пятницу вечером, когда для определения победителя потребовалось 17 пенальти.

У финнов путь к воскресной встрече был несколько более гладким: они обыграли Словакию в предварительном раунде, где также обыграли Латвию и обыграли Швецию, лишив Швейцарию в четвертьфинале. Они с небольшим перевесом обыграли словацкую команду в полуфинале, но по игре значительно уступили своим российским коллегам.

Но именно россияне забили первый гол в воскресенье. Михаил Григоренко, нападающий, который входил в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в 2018 году и ранее игравший в НХЛ, за 13 минут до конца первого тайма нанес удар в сетку, опередив финна Харри Сатри.

Финны сравняли счет в начале второго тайма, когда Фил Бука, финский защитник, пробил с края площадки прямо перед своим сиденьем и всего в нескольких ярдах от синей линии. Диск пропустили финско-российский игрок и Иван Федотов, 25-летний голкипер, родившийся в Финляндии, но выросший в Санкт-Петербурге, Россия.

Третий тайм Федотов начал более неудачно: всего через 31 секунду Ханнес Бьорнинен заменил прежний период в штрафной площади залпом по воротам россиян.