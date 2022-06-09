Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией

ХЕЛЬСИНКИ (Рейтер) — Правительство Финляндии заявило в четверг, что планирует внести поправки в свое пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с Россией, чтобы повысить готовность противостоять смешанным угрозам в условиях вторжения России в Украину.

Финляндия, которая в настоящее время подает заявку на членство в Западном военном альянсе НАТО, имеет историю войн с Россией, хотя покрытая лесом приграничная зона между двумя странами в настоящее время обозначена только пластиковыми знаками и полосами на большей части ее 1300 км. территории. Длина (810 миль).

Финское правительство стремилось усилить безопасность на границе, потому что боялось, что Россия попытается оказать давление на Финляндию, отправив лиц, ищущих убежища, к ее границам — поскольку Европейский союз обвинил в этом Беларусь в конце прошлого года, когда сотни мигрантов прибыли с Ближнего Востока. . , Афганистан и Африка застряли на польской границе.

Правительственные поправки к закону включают предложение разрешить прием заявлений о предоставлении убежища только в определенных пунктах въезда.

В соответствии с действующими правилами ЕС мигранты имеют право просить убежища в любой точке въезда в государство-член ЕС.

Модификации также позволят возводить заграждения, такие как заборы, а также новые способы облегчения пограничного патрулирования на финской стороне.

«Позже правительство примет решение о пограничных заграждениях для уязвимых районов на восточной границе на основе оценки финских пограничников», — заявила министр внутренних дел Криста Меконнен.

(Отчетность Энн Куранен, редактирование Алекса Ричардсона)