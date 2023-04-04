Финляндия присоединяется к НАТО, совершая исторический сдвиг, а Россия угрожает «контрмерами»

Финляндия прекращает военное неприсоединение, существовавшее с 1945 года.

Вступление в НАТО спровоцировало вторжение России в Украину

«Великий день для Финляндии», важный день для главы НАТО

Заявка Швеции на вступление в НАТО была отложена Турцией и Венгрией

ХЕЛЬСИНКИ/БРЮССЕЛЬ, 4 апреля (Рейтер) — Финляндия официально вступила в НАТО во вторник, вывесив свой флаг перед штаб-квартирой военного блока в Брюсселе, что стало историческим сдвигом в политике, вызванным вторжением России в Украину, что вызвало угрозу со стороны Москвы «принять контрмеры». «.

Присоединение Финляндии почти удвоит длину границы, которую НАТО разделяет с Россией, и укрепит ее восточный фланг, поскольку война на Украине затягивается, а решения не видно.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто завершил процесс вступления, передав официальный документ госсекретарю США Энтони Блинкену в штаб-квартире НАТО.

Флаг Финляндии — синий крест на белом фоне — развевался вместе с флагами 30 других членов альянса, а марширующий оркестр играл на ярком солнце.

«В течение почти 75 лет этот великий Североатлантический союз защищал наши страны и продолжает делать это сегодня», — заявил на церемонии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Но война вернулась в Европу, и Финляндия решила вступить в НАТО и стать частью самого успешного альянса в мире.

Ранее Столтенберг отмечал, что президент России Владимир Путин назвал противодействие расширению НАТО на восток одним из оправданий вторжения в Украину.

«Все происходит с точностью до наоборот, — сказал Столтенберг в Брюсселе. — Сегодня Финляндия, а вскоре и Швеция станет полноправным членом альянса».

Президент Финляндии Саул Ниинистё заявил, что самым важным вкладом Финляндии в сдерживание и общую оборону НАТО будет защита своей территории. Он сказал, что предстоит еще много работы, чтобы скоординировать это с НАТО.

«Это великий день для Финляндии, и я хочу сказать, что это важный день для НАТО», — сказал Ниинистё на совместной пресс-конференции со Столтенбергом.

Кремль заявил, что России придется принять «контрмеры» в отношении присоединения Финляндии. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что этот шаг повышает вероятность эскалации конфликта в Украине.

В понедельник Россия заявила, что усилит свой военный потенциал в своих западных и северо-западных регионах в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

Украинское правительство также высоко оценило действия финнов. Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в Telegram: «Franciscans International сделала правильный выбор. НАТО также является главной целью для Украины».

Конец военной несогласованности

Это событие знаменует собой конец эпохи военного неприсоединения Финляндии, которая началась после того, как страна отразила попытку вторжения Советского Союза во время Второй мировой войны и решила попытаться сохранить дружеские отношения с соседней Россией.

Но вторжение в Украину в феврале 2022 года побудило финнов искать безопасности в рамках пакта о коллективной обороне НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена — это нападение на всех.

Москва, давно критикующая этот шаг, отреагировала резко.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО «является посягательством на нашу безопасность и национальные интересы России». Он сказал, что Москва будет внимательно следить за любой отправкой войск НАТО в Финляндию.

После окончания холодной войны три десятилетия назад Москва с трепетом наблюдала за последовательными волнами расширения НАТО в бывшую коммунистическую Восточную Европу, и этот вопрос был спорным даже до вторжения в Украину.

НАТО неоднократно подчеркивало, что это всего лишь оборонительный союз, который не угрожает России. В Москве говорят, что передача тяжелого вооружения Украине странами НАТО с начала войны доказывает, что Запад стремится уничтожить Россию.

Вступление Финляндии в НАТО приносит большой военный потенциал, который развивался годами, поскольку это одна из немногих европейских стран, которая на протяжении десятилетий мира сохраняла призывную армию, настороженно относящуюся к соседней России. Кроме того, финские сухопутные, морские и военно-воздушные силы обучены и оснащены одной главной целью — отразить любое нападение России.

По дороге на работу во вторник жители Хельсинки приветствовали вступление Финляндии в НАТО, заявив, что они чувствуют себя в большей безопасности.

«Я чувствую, что это хорошо, что Финляндия вступает в НАТО. Мы уже давно здесь, рядом с Россией», — сказал 59-летний Отти Лантемяки, проектировщик верфи. «Мой отец воевал с русскими, так что для меня это личное дело».

Жители российского города Санкт-Петербурга, расположенного всего в 150 км от финской границы, говорят, что Финляндия может создать себе проблемы, вступив в НАТО.

«Я не думаю, что это очень хорошо, потому что у нас уже давно добрососедские отношения с Финляндией. Вступление в НАТО ни от чего не зависит. Но я надеюсь, что разум возобладает и военных конфликтов не будет», сказал местный житель, назвавшийся не иначе как Алексей. Плохо тогда».

Финляндия и ее северный сосед Швеция в прошлом году подали совместную заявку на вступление в НАТО, но заявка Швеции была отложена членами НАТО Турцией и Венгрией.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил журналистам, что Стокгольм стремится стать членом НАТО на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Турция заявляет, что в Стокгольме укрываются члены террористических группировок, которые Анкара считает террористическими (Швеция это обвинение отрицает), и потребовала их экстрадиции в качестве шага к ратификации членства Швеции.

Венгрия ссылается на жалобы на критику деятельности премьер-министра Виктора Орбана в отношении демократии и верховенства закона.

Дополнительные репортажи Энн Коранен и Тома Литтла в Хельсинки, Эндрю Грея, Кейт Абнетт, Яна Стропжевски и Сабины Зибольд в Брюсселе; Написано Ангусом МакСваном и Марком Хайнрихсом, редактирование Джонатаном Отисом и Ником МакФи.

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