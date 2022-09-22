Финляндия рассматривает возможность запрета россиян на фоне роста трансграничного трафика

ВАЛИМА, Финляндия (Рейтер) — Финляндия заявила в четверг, что рассматривает возможность запрета на въезд в страну большинству россиян, поскольку трансграничное движение из ее восточного соседа «усилилось» после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о частичной военной мобилизации.

Сухопутные пограничные переходы Финляндии оставались одними из немногих пунктов въезда в Европу для россиян после того, как ряд западных стран закрыли как свои физические границы, так и свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на вторжение России в Украину.

Премьер-министр Санна Марин заявила в четверг, что правительство оценивает риски, связанные с поездками через Финляндию, и изучает способы резкого сокращения транзита в Россию.

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«Воля правительства очень ясна, мы считаем, что российский туризм (в Финляндию), а также транзит через Финляндию должны быть остановлены», — сказал журналистам Марин.

«Я думаю, что после вчерашней новости необходимо переоценить ситуацию», — добавила она, имея в виду приказ Путина о частичной мобилизации.

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Около 13:15 по местному времени (10:15 по Гринвичу) около 13:15 по местному времени (10:15 по Гринвичу) на пограничном переходе Валима, примерно в трех часах езды от Санкт-Петербурга, второго по величине города России, около 13:15 по местному времени (10:15 по Гринвичу) протянулись три полосы движения автомобилей. пограничный чиновник. в Рейтер.

Этот переход является одним из девяти на границе Финляндии с Россией протяженностью 1300 км (800 миль), самой длинной в Европейском Союзе.

«Движение на финско-российской границе ночью усилилось», — написал в Twitter глава отдела международных отношений пограничной службы Матти Петканити. Он сообщил Рейтер, что пограничники готовы на девяти контрольно-пропускных пунктах.

Хотя движение из России было более загруженным, чем обычно, в заявлении пограничников говорится, что в последние дни оно не изменилось «наслышно» по сравнению с периодом до пандемии.

В заявлении предостерегают от распространения «неправильной и вводящей в заблуждение» информации в социальных сетях.

Примерно в 17:30 по местному времени (15:30 по Гринвичу) движение транспорта, по словам свидетеля Reuters, продолжалось, автомобили растянулись на четыре полосы, каждая примерно на 150 метров.

34-летний россиянин по имени Никита, не назвавший свою фамилию, сообщил агентству Рейтер, что собирается в отпуск на юг Европы и не уверен, вернется ли он в Россию.

«Я приму решение, когда буду там», — сказал он, пересекая границу.

Пограничники сообщили Рейтер, что большое количество прибывающих россиян путешествовали по туристическим визам. Туристы должны предоставить визы и документы, подтверждающие их маршруты, такие как билеты на самолет, бронирование отелей или приглашение от друга.

Пока туристы могут достоверно предъявить планы возвращения, например обратные билеты, пограничники не смогут проверить, действительно ли они планируют вернуться, заявил агентству Рейтер заместитель начальника пограничной станции Валима Элиас Лин.

Эстония, Латвия, Литва и Польша, другие страны Европейского Союза, граничащие с территорией России, в полночь в понедельник начали отказывать гражданам России от транзита, заявив, что они не должны путешествовать, пока их страна находится в состоянии войны с Украиной. Читать далее

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Петканити сообщил, что в среду через восточную границу Финляндии прибыло 4824 россиянина по сравнению с 3133 на предыдущей неделе.

Сотрудник полиции сообщил агентству Рейтер, что на крайнем севере Норвегии количество россиян, пересекающих границу, не изменилось. Норвегия не является членом Европейского Союза.

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Дополнительные репортажи Штейна Якобсена в Копенгагене, Иссея Лето в Хельсинки, Милы Несси в Гданьске, Голадис Фукс в Осло и Андриоса Сетаса в Вильнюсе; Сценарий: Стейн Якобсен и Голадис Фукс, редактирование: Терри Солсвик, Ким Кугл, Марк Хайнрих, Кэтрин Эванс, Уильям Маклин.

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